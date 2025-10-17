Wikipedia пожаловалась, что из-за ИИ её стали меньше читать живые люди — и у этого будут последствия

Управляющая работой онлайн-энциклопедии Wikipedia некоммерческая организация Wikipedia Foundation вынуждена сообщить, что распространение технологий искусственного интеллекта с интеграцией результатов запросов в поисковую выдачу заметно снизило количество просмотров этого ресурса живыми людьми.

В этой сфере, как можно выразиться словами песни, тоже «вкалывают роботы», собирающие всю нужную пользователю информацию для формирования выжимки в поисковике или интерфейсе чат-бота без необходимости обращения к странице первоисточника. По словам представителей Wikipedia, данная тенденция в долгосрочной перспективе ставит под угрозу функционирование самой всемирной онлайн-энциклопедии: «Если количество посетителей Wikipedia сократится, меньше желающих будет находиться для обогащения и расширения контента, меньше индивидуальных доноров смогут поддерживать эту работу».

Примечательно, что для создателей больших языковых моделей само по себе существование Wikipedia крайне важно, ведь на материалах этого ресурса происходит значительная часть обучения систем ИИ. Поисковые системы и социальные сети, по словам представителей платформы, отдают приоритет информации с ресурса, поскольку она пользуется определённым доверием у пользователей.

В мае текущего года Wikipedia столкнулась с ростом трафика, якобы генерируемого живыми пользователями из Бразилии, но инцидент лишь заставил руководство ресурса усовершенствовать систему борьбы с ботами. С тех пор количество просмотров живыми пользователями начало снижаться, в годовом сравнении оно достигло 8 %. В Wikipedia Foundation связывают такую тенденцию с изменением доминирующего способа получения информации пользователями — чат-боты и встроенный в поисковые системы ИИ лишили их необходимости обращаться к первоисточникам.

Внутренняя политика Wikipedia при этом накладывает ограничения на интенсивность обращения к ней сторонними роботами. Распространение механизмов защиты от ботов показало, что живые люди к страницам ресурса стали обращаться реже. Боты при этом более искусно выдают себя за людей.

Прочие источники тоже отмечают, что внедрение ИИ в сферу поиска информации в интернете сократило потребность обращения к первоисточникам. Анализ работы поисковой системы Google летом этого года выявил, что только 1 % запросов приводил к переходу пользователей по ссылке на первоисточник, во всех остальных случаях люди просто довольствовались сгенерированной ИИ выборкой данных. Кроме того, молодая аудитория привыкла получать всю информацию в пределах социальных сетей, не особо утруждая себя навигацией по всему интернету.

Wikipedia также обеспокоена тем, что ИИ начинает использоваться для создания энциклопедических статей, снижая достоверность информации. Активность роботов, занимающихся сбором информации, при этом создаёт повышенную нагрузку на техническую инфраструктуру Wikipedia. Создатели ресурса пытаются усилить интеграцию с популярными социальными сетями и подстраиваться под новые реалии, а не пытаться вернуться к прежнему порядку за счёт запретов и блокировок.

Старший директор Wikipedia Foundation по продуктам Маршалл Миллер (Marshall Miller) обратился к пользователям со следующими словами: «Когда вы ищете информацию в онлайне, обращайте внимание на цитаты и переходите по ссылкам на источники материалов. Говорите со своими знакомыми о важности создания доверенной и контролируемой людьми базы знаний, и помогайте им понять, что лежащий в основе ИИ контент был создан реальными людьми, которые заслуживают вашей поддержки».