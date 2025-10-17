Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Apple сама решила обделить зарядными уст...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple сама решила обделить зарядными устройства MacBook Pro в Европе — власти и законы ЕС ни при чём

Решение Apple поставлять новые MacBook Pro с процессорами M5 в страны Евросоюза и Великобританию без адаптеров питания вызвало недоумение общественности. Однако утверждения о том, что компания сделала это из-за действующих в регионе законов, не соответствуют действительности — Apple поступила так, руководствуясь исключительно собственными соображениями.

Источник изображений: apple.com

Источник изображений: apple.com

Представив новые MacBook Pro на чипах M5, Apple без дополнительных анонсов указала в своём интернет-магазине, что покупатели 14-дюймовой модели из Великобритании и ЕС не получат в комплекте зарядного устройства. Производитель положит в коробку кабель MagSafe 3, но совместимый адаптер питания USB Type-C потребителю придётся приобретать отдельно. Американские покупатели, в свою очередь, получат адаптер питания USB Type-C мощностью 70 Вт в комплекте бесплатно.

Высказывалось предположение, что решение было обусловлено новыми экологическими нормами, которые начали действовать в Европе: якобы местные власти запретили производителям комплектовать новую электронику адаптерами питания во имя сокращения отходов. Но это не так. В регионе действительно действует «Директива о едином зарядном устройстве» от 2022 года, призванная стандартизировать зарядные порты и дать потребителям гибкость при покупке новой электроники. Она требует, чтобы проводная зарядка всех продаваемых в ЕС смартфонов, планшетов и ноутбуков осуществлялась через порт USB Type-C. Ещё одно требование документа — предоставлять потребителям возможность приобрести гаджет без зарядного устройства, чтобы в регионе не накапливались электронные отходы.

Однако закон не запрещает комплектовать продукцию адаптерами питания. На практике это означает, что компании обязаны предоставлять версию каждого продукта без зарядного устройства, но не более того. Таким образом, решение Apple полностью убрать адаптер из комплектов продуктов для ЕС — это не выполнение требования закона. Компания могла бы включать адаптер питания бесплатно при оформлении заказа при условии, что доступна версия без него. А Великобритания здесь вообще ни при чём, поскольку она уже не входит в Евросоюз.

Поэтому реализация зарядных устройств отдельно — это бизнес-решение Apple, а не юридическая необходимость. Такой подход упрощает упаковку и логистику, избавляя от необходимости создавать новые товарные позиции в регионе, но увеличивает расходы для клиентов, у которых нет совместимого зарядного устройства.

Компания впервые изъяла зарядные устройства из комплекта iPhone в 2020 году, сославшись на экологические преимущества уменьшенной упаковки и сокращение числа лишних аксессуаров; впоследствии инициатива распространилась и на другую продукцию. В нескольких европейских странах новый 14-дюймовый MacBook Pro оказался на €100 дешевле предшественника, а в Великобритании цена на него не изменилась.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple масштабно обновит MacBook Pro в следующем поколении: сенсорный OLED и чипы M6, но только к концу 2026 года
Apple представила обновлённую AR-гарнитуру Vision Pro — чип M5, улучшенная посадка и 120-Гц экраны за $3499
Apple представила процессор M5 — 10 ядер, графика с нейроускорителями и ускоренная память
Gigabyte представила геймерские ноутбуки с 12-часовой автономностью и графикой GeForce RTX 5080 — Gaming A16 Pro и A18
Samsung выпустила зарядные устройства с Qi2 — совместимых смартфонов у компании пока нет
Apple перестала комплектовать MacBook Pro зарядными устройствами — пока обделили только Европу
Теги: apple, macbook, зарядное устройство
apple, macbook, зарядное устройство
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.