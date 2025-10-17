Apple сама решила обделить зарядными устройства MacBook Pro в Европе — власти и законы ЕС ни при чём

Решение Apple поставлять новые MacBook Pro с процессорами M5 в страны Евросоюза и Великобританию без адаптеров питания вызвало недоумение общественности. Однако утверждения о том, что компания сделала это из-за действующих в регионе законов, не соответствуют действительности — Apple поступила так, руководствуясь исключительно собственными соображениями.

Представив новые MacBook Pro на чипах M5, Apple без дополнительных анонсов указала в своём интернет-магазине, что покупатели 14-дюймовой модели из Великобритании и ЕС не получат в комплекте зарядного устройства. Производитель положит в коробку кабель MagSafe 3, но совместимый адаптер питания USB Type-C потребителю придётся приобретать отдельно. Американские покупатели, в свою очередь, получат адаптер питания USB Type-C мощностью 70 Вт в комплекте бесплатно.

Высказывалось предположение, что решение было обусловлено новыми экологическими нормами, которые начали действовать в Европе: якобы местные власти запретили производителям комплектовать новую электронику адаптерами питания во имя сокращения отходов. Но это не так. В регионе действительно действует «Директива о едином зарядном устройстве» от 2022 года, призванная стандартизировать зарядные порты и дать потребителям гибкость при покупке новой электроники. Она требует, чтобы проводная зарядка всех продаваемых в ЕС смартфонов, планшетов и ноутбуков осуществлялась через порт USB Type-C. Ещё одно требование документа — предоставлять потребителям возможность приобрести гаджет без зарядного устройства, чтобы в регионе не накапливались электронные отходы.

Однако закон не запрещает комплектовать продукцию адаптерами питания. На практике это означает, что компании обязаны предоставлять версию каждого продукта без зарядного устройства, но не более того. Таким образом, решение Apple полностью убрать адаптер из комплектов продуктов для ЕС — это не выполнение требования закона. Компания могла бы включать адаптер питания бесплатно при оформлении заказа при условии, что доступна версия без него. А Великобритания здесь вообще ни при чём, поскольку она уже не входит в Евросоюз.

Поэтому реализация зарядных устройств отдельно — это бизнес-решение Apple, а не юридическая необходимость. Такой подход упрощает упаковку и логистику, избавляя от необходимости создавать новые товарные позиции в регионе, но увеличивает расходы для клиентов, у которых нет совместимого зарядного устройства.

Компания впервые изъяла зарядные устройства из комплекта iPhone в 2020 году, сославшись на экологические преимущества уменьшенной упаковки и сокращение числа лишних аксессуаров; впоследствии инициатива распространилась и на другую продукцию. В нескольких европейских странах новый 14-дюймовый MacBook Pro оказался на €100 дешевле предшественника, а в Великобритании цена на него не изменилась.