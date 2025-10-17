HTC показала доступный геймерский смартфон Wildfire и не только

На проходящей на этой неделе в Дубае глобальной технологической выставке GITEX 2025 компания HTC представила несколько новых смартфонов на Android, которые пополнят серию Wildfire. Эксперт по мобильному оборудованию Ясухиро Ямане (Yasuhiro Yamane), присутствовавший на мероприятии, заметил группу новых аппаратов этой серии на стенде компании.

На опубликованных им изображениях, как сообщает ресурс Android Authority, видно шесть устройств, каждое из которых обладает уникальным дизайном блока камер, стилистически перекликающимся с дизайном таких брендов, как Xiaomi, Vivo и Samsung.

Примечательно, что одна из моделей, судя по внешнему виду, является устройством повышенной прочности, в то время как другая имеет признаки, характерные для игровых смартфонов.

Ясухиро Ямане отметил, что это игровое устройство, по-видимому, будет позиционироваться как бюджетная модель, и предположил, что, судя по характеристикам, аппарат может быть оснащён процессором Unisoc T765 и аккумулятором ёмкостью 5600 мА·ч.