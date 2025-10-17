ИИ Meta✴ будет предлагать пользователям отредактировать и опубликовать фото из их галереи

Meta✴ Platforms объявила о запуске новой функции для своего ИИ-бота Meta✴ AI, который будет предлагать внести изменения в фотографии, хранящиеся на смартфоне пользователя и ещё не опубликованные в соцсети. Это нововведение распространяется на пользователей приложения на территории США и Канады. Пользователи смогут активировать опцию получения рекомендаций по редактированию фото, после чего их с внесёнными ИИ правками можно тут же публиковать в основной ленте Facebook✴ или Stories.

Запущенное летом в тестовом режиме приложение Meta✴ AI откроет диалоговое окно, с помощью которого пользователь может разрешить «облачную обработку». После этого алгоритм начнётвыдавать «креативные идеи», созданные на основе хранящихся в галерее снимков. В описании сказано, что новая функция может предложить создать коллаж, улучшить качество фото и многое другое.

Для работы новой функции приложение будет постоянно загружать фото с пользовательского устройства в облако. Благодаря этому Meta✴ AI сможет предлагать разные варианты изменений для пользовательских фото. Компания заявила, что пользовательские медиафайлы не будут использоваться для таргетированной рекламы и обучения ИИ-алгоритмов компании, если только пользователь не воспользуется функцией ИИ-редактирования фото и не опубликует результат работы алгоритма в сети. При необходимости эту опцию можно отключить.

Хотя Meta✴ Platforms, вероятно, не обучает свои нейросети на всех пользовательских фото, когда человек соглашается с условиями использования Meta✴ AI, он разрешает компании анализировать медиафайлы и черты лиц людей на фото с помощью ИИ. В условиях говорится, что компания имеет право «обобщать содержимое изображений, изменять их и генерировать новый контент на их основе». Компания также использует данные о времени создания снимков, людях и объектах на них для генерации творческих идей. Это даёт Meta✴ большое количество информации о пользователе, его знакомых и близких, его жизни и привычках. Кроме того, наличие доступа к ещё не опубликованным снимкам может дать компании преимущество в гонке ИИ, обеспечив разработчиков большим количеством данных, идей для новых функций и т.д.