Интерес к ChatGPT на смартфонах стал угасать — пользователи проводят в приложение всё меньше времени

Аналитическая компания Apptopia, специализирующаяся на данных о мобильных приложениях, сообщила о замедлении роста числа загрузок и ежедневной активности пользователей мобильного приложения ChatGPT. По её оценкам, темпы роста новых глобальных загрузок начали снижаться после апреля, а октябрь, по предварительным данным, покажет падение на 8,1 % по сравнению с предыдущим месяцем.

Источник изображения: Emiliano Vittoriosi/Unsplash

Как подчёркивает TechCrunch, речь идёт именно о замедлении роста, а не об абсолютном сокращении числа загрузок: приложение по-прежнему ежедневно скачивают миллионы пользователей со всего мира. Однако стагнация в темпах роста может указывать на то, что общий импульс расширения аудитории ослабевает. Среди возможных причин — усиление конкуренции и изменения параметров ИИ-моделей ChatGPT.

Статистика показывает, что, например, в США среднее время, проводимое одним ежедневным активным пользователем (DAU), сократилось на 22,5 % с июля, а среднее число сессий на одного DAU уменьшилось на 20,7 %. Это говорит о том, что американские пользователи стали реже открывать приложение. При этом отток пользователей (в США) снизился и стабилизировался, что может означать формирование ядра постоянных пользователей, в то время как краткосрочные посетители уже покинули платформу.

Согласно данным Apptopia, на динамику могли повлиять как внешние, так и внутренние факторы. В частности, весной был выпущен апдейт, направленный на то, чтобы ИИ-модель стала менее подобострастной, а в августе появилась версия GPT-5, которую пользователи охарактеризовали как менее «человечную». Кроме того, усилилась конкуренция со стороны Google Gemini, особенно после сентябрьского релиза новой модели для генерации изображений под названием Nano Banana, которая резко повысила популярность Gemini.

Между тем аналитики отмечают, что снижение ключевых метрик ChatGPT началось ещё до всплеска популярности Gemini. Более того, одновременное падение как времени нахождения в приложении, так и числа сессий исключает гипотезу о том, что пользователи просто стали эффективнее формулировать запросы. Наиболее вероятной причиной называется завершение фазы экспериментального использования, когда приложение перешло в режим повседневного функционального инструмента, которым пользуются по мере необходимости, а не из любопытства.

Источник:

openai, chatgpt, статистика
