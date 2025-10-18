Цены на 8-Гбайт видеокарты Nvidia и AMD покатились вниз — геймеры хотят больше памяти

Несмотря на заманчиво низкие цены, любители игр на ПК начали отказываться от видеокарт с 8 Гбайт памяти. Версии AMD Radeon RX 9060 XT и Nvidia GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гбайт памяти уже продаются в США со скидками в $30, а авторы обзоров всё больше настаивают, что оптимальный выбор сегодня — модели с 16 Гбайт.

Новые реалии подтверждают и сами производители: когда бюджетные видеокарты последнего поколения только выходили на рынок, ни AMD, ни Nvidia не стали рассылать авторам обзоров версии с 8 Гбайт. Уже сегодня этого объёма просто недостаточно для запуска некоторых новых игр на высоких настройках — не говоря уже о двухлетнем сроке службы видеокарты. О включении трассировки пути в разрешении 4K их владельцам тоже придётся забыть — на видеокартах с 8 Гбайт памяти некоторые игры отказываются запускаться даже в разрешении 1080p на средних настройках.

Этот тезис проиллюстрировали журналисты ресурса PCGamesN на примере игры Indiana Jones and the Great Circle, запущенной в разрешении 1080p с настройками «Ультра». При переходе с 8 на 16 Гбайт наблюдается резкий скачок производительности, и он заметнее, чем при переходе на более быстрый графический процессор. Даже в установках игры при попытке выбрать средние или высокие настройки на видеокартах с 8 Гбайт выводится красное предупреждение, что памяти недостаточно — «зелёный свет» загорается только на низких настройках.

На видеокартах с 8 Гбайт памяти плохо работает и такая старая игра как Doom Eternal — они не блещут производительностью даже в разрешении 1080p, и при переходе на 16 Гбайт снова наблюдается резкий скачок FPS. Старшая версия AMD Radeon RX 9060 XT позволяет запускать эту игру даже в 4K со средней частотой 103 кадра в секунду — версии на 8 Гбайт такое не по зубам.

В американском разделе Amazon модели Nvidia RTX 5060 Ti и AMD Radeon RX 9060 XT с 8 Гбайт памяти продаются по ценам соответственно $349,99 и $269,99 — в обоих случаях на $30 дешевле рекомендуемой розничной цены. Видеокарты сейчас стоят недёшево, и можно было бы ожидать, что люди начнут скупать модели с 8 Гбайт только из-за низкой цены, но этого не наблюдается: спрос на 16-Гбайт видеокарты оказывается выше, а эпоха 8 Гбайт, вероятно, близится к закату. Единственным исключением остаётся Nvidia GeForce RTX 5060, которая так и продаётся по рекомендованной цене $299, но это можно объяснить двумя факторами: силой «зелёного» бренда и отсутствием 16-Гбайт версии для этой модели.