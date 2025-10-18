Статистика Backblaze: за последние 12 лет срок службы жёстких дисков увеличился в разы

Компания Backblaze, которая предоставляет услуги облачного хранения данных и регулярно публикует статистику по среднегодовой частоте отказов (AFR) жёстких дисков, опубликовала сводный доклад по итогам последних 12 лет. Как выяснилось, HDD теперь служат дольше и реже выдают ошибки.

Чтобы составить сводный отчёт, специалисты компании сравнили AFR по 317 230 жёстким дискам, которые работают в её центре обработки данных сейчас, с аналогичными показателями по 21 195 накопителям в 2013 году и 206 928 накопителям в 2021 году. Анализ данных указал, что частота отказов к настоящему моменту существенно снизилась. В 2025 году среднегодовая вероятность отказа HDD достигает максимума на уровне 4,3 % лишь после 10 лет эксплуатации. В 2021 году пик отказов приходился на 7 лет работы, достигая уровня в 14,2 %. А в 2013 году HDD чаще всего ломались на третий год работы — с вероятностью 13,7 %. У жёстких дисков не только повысилась долговечность, отмечают авторы исследования — пиковые показатели отказа теперь приходятся на конец срока их службы, а частота отказов сократилась втрое.

Актуальное поведение моделей HDD для ЦОД авторы исследования сравнили с кривой U-образной формы, то есть типичной картиной для оборудования: большое число отказов приходится на начало срока службы, далее AFR снижается, стабилизируется и снова демонстрирует рост по мере старения. В 2021 и 2025 году жёсткие диски этому правилу уже не подчиняются: на протяжении большей части срока службы они демонстрируют примерно равномерный уровень отказов, после чего происходит резкий скачок. Возможно, следует вернуться к этому вопросу в 2029 году, говорят в Backblaze, и посмотреть, сместится ли пиковый показатель отказов ещё дальше.

Для потребителей выводы специалистов компании, очевидно, значат, что можно не опасаться брать жёсткие диски высокой ёмкости, потому что они стали служить дольше. Впрочем, и отправлять U-образную кривую срока службы HDD на свалку истории авторы исследования не собираются: они не берутся утверждать, что эта закономерность теперь неприменима к жёстким дискам — возможно, следует придать большее значение дополнительным факторам, таким как «рабочая нагрузка, различия на производстве, обновления прошивки и текучка оборудования».

Эта закономерность также предполагает, что все устройства идентичны и работают в одинаковых условиях; отказы происходят независимо от друга и преимущественно зависят от времени, а рабочая среда не меняется на протяжении всего срока службы диска. Все эти условия в основном соблюдаются в ЦОД, но обстоятельства никогда не могут складываться идеальным образом — при анализе частоты отказов следует учитывать как базовые закономерности, так и реальную практику работы с оборудованием.