Сегодня 18 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Статистика Backblaze: за последние 12 ле...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Статистика Backblaze: за последние 12 лет срок службы жёстких дисков увеличился в разы

Компания Backblaze, которая предоставляет услуги облачного хранения данных и регулярно публикует статистику по среднегодовой частоте отказов (AFR) жёстких дисков, опубликовала сводный доклад по итогам последних 12 лет. Как выяснилось, HDD теперь служат дольше и реже выдают ошибки.

Источник изображений: backblaze.com

Источник изображений: backblaze.com

Чтобы составить сводный отчёт, специалисты компании сравнили AFR по 317 230 жёстким дискам, которые работают в её центре обработки данных сейчас, с аналогичными показателями по 21 195 накопителям в 2013 году и 206 928 накопителям в 2021 году. Анализ данных указал, что частота отказов к настоящему моменту существенно снизилась. В 2025 году среднегодовая вероятность отказа HDD достигает максимума на уровне 4,3 % лишь после 10 лет эксплуатации. В 2021 году пик отказов приходился на 7 лет работы, достигая уровня в 14,2 %. А в 2013 году HDD чаще всего ломались на третий год работы — с вероятностью 13,7 %. У жёстких дисков не только повысилась долговечность, отмечают авторы исследования — пиковые показатели отказа теперь приходятся на конец срока их службы, а частота отказов сократилась втрое.

Актуальное поведение моделей HDD для ЦОД авторы исследования сравнили с кривой U-образной формы, то есть типичной картиной для оборудования: большое число отказов приходится на начало срока службы, далее AFR снижается, стабилизируется и снова демонстрирует рост по мере старения. В 2021 и 2025 году жёсткие диски этому правилу уже не подчиняются: на протяжении большей части срока службы они демонстрируют примерно равномерный уровень отказов, после чего происходит резкий скачок. Возможно, следует вернуться к этому вопросу в 2029 году, говорят в Backblaze, и посмотреть, сместится ли пиковый показатель отказов ещё дальше.

Для потребителей выводы специалистов компании, очевидно, значат, что можно не опасаться брать жёсткие диски высокой ёмкости, потому что они стали служить дольше. Впрочем, и отправлять U-образную кривую срока службы HDD на свалку истории авторы исследования не собираются: они не берутся утверждать, что эта закономерность теперь неприменима к жёстким дискам — возможно, следует придать большее значение дополнительным факторам, таким как «рабочая нагрузка, различия на производстве, обновления прошивки и текучка оборудования».

Эта закономерность также предполагает, что все устройства идентичны и работают в одинаковых условиях; отказы происходят независимо от друга и преимущественно зависят от времени, а рабочая среда не меняется на протяжении всего срока службы диска. Все эти условия в основном соблюдаются в ЦОД, но обстоятельства никогда не могут складываться идеальным образом — при анализе частоты отказов следует учитывать как базовые закономерности, так и реальную практику работы с оборудованием.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Toshiba протестировала первый в мире жёсткий диск на 12 пластинах — до массового производства ещё далеко
Synology отменила запрет на жёсткие диски WD и Seagate в своих новых NAS
Backblaze: надёжность жёстких дисков выросла — даже модели от 20 Тбайт стали реже выходить из строя
Цены на 8-Гбайт видеокарты Nvidia и AMD покатились вниз — геймеры хотят больше памяти
После визита Тима Кука iPhone Air в Китае раскупили за минуты
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2
Теги: backblaze, жёсткий диск, статистика
backblaze, жёсткий диск, статистика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ничто не могло подготовить нас к такому»: более миллиона пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
«Невероятно исторический момент»: в Football Manager 26 впервые для серии появится Чемпионат мира по футболу и другие турниры ФИФА
WhatsApp введёт лимит на безответные сообщения, чтобы бороться со спамом
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине
ИИ-бот Google Gemini успешно конкурирует в области редактирования фото с инструментами Adobe 8 ч.
Новая статья: Baby Steps — встань и иди. Рецензия 16 ч.
ИИ Meta будет предлагать пользователям отредактировать и опубликовать фото из галереи смартфона 17 ч.
Новая статья: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — резус разочаровательный. Рецензия 17 ч.
Судебные документы Sony и Tencent раскрыли, когда выйдет фильм по Horizon Zero Dawn 20 ч.
Apple обвинила Epic Games в новой попытке отвертеться от уплаты комиссий App Store 20 ч.
Фэнтезийный боевик Absolum приглянулся не только критикам, но и игрокам — 200 тысяч проданных копий и 91 % в Steam 21 ч.
«Выбор сделали за меня»: бывший руководитель франшизы Assassin’s Creed объяснил, почему покинул Ubisoft 22 ч.
Хакеры слили данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Министерства внутренней безопасности США 22 ч.
Родители смогут ограничивать общение своих детей с ИИ-персонажами в Instagram 22 ч.
В Linux появилось упоминание загадочного x86-процессора от неизвестного ранее производителя 10 мин.
TSMC опережает график по запуску техпроцесса 2 нм и уже планирует его второе поколение 2 ч.
MSI представила мини-ПК Cubi Z AI 8M с ИИ-ускорителем 2 ч.
Смарт-часы впервые обеспечили сантиметровую точность навигации 3 ч.
Цены на 8-Гбайт видеокарты Nvidia и AMD покатились вниз — геймеры хотят больше памяти 3 ч.
Первый в мире ИИ-спутник с ускорителем Nvidia H100 отправится в космос в ноябре 4 ч.
После визита Тима Кука iPhone Air в Китае раскупили за минуты 4 ч.
Память HBM4 окажется дороже, чем ожидалось, но производители не останутся внакладе 8 ч.
Asus представила первый мини-ПК ROG NUC с процессором AMD — чип Ryzen 9 9955HX3D и графика GeForce RTX 5070 9 ч.
Рекорд разгона памяти до режима DDR5-13010 прошёл валидацию 9 ч.