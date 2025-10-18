Сегодня 18 октября 2025
Twitch анонсировал двухформатные эфиры, функции с ИИ и новые средства монетизации

На мероприятии TwitchCon 2025 популярная стриминговая платформа представила целый ряд нововведений: трансляции в вертикальном и горизонтальном форматах одновременно, поддержку умных очков Meta, функции искусственного интеллекта и инструменты для монетизации.

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Двухформатная трансляция позволит стримерам Twitch вести эфиры в вертикальном и горизонтальном форматах сразу, то есть зрителям не придётся выбирать между просмотром на ноутбуке и смартфоне — разницы больше не будет. Администрация платформы объявила о партнёрстве с Meta, которая выпускает очки с поддержкой искусственного интеллекта — стримеры смогут выходить в прямой эфир прямо с них. Но этого нововведения придётся подождать, потому что Twitch ещё продолжает работать над соответствующим обновлением мобильного приложения.

Алгоритм ИИ теперь сможет автоматически создавать клипы из фрагментов завершившейся трансляции, чтобы зрители увидели интересные моменты, которые могли пропустить. Около полугода назад стримеры среднего эшелона получили на Twitch возможность проводить собственные мероприятия, благодаря чему их средняя выручка выросла на 35–40 %. В ближайшие месяцы все стримеры с подключённой монетизацией получат новые функции панели управления: спонсоры смогут напрямую предлагать им участвовать в кампаниях, а стримеры — принимать такие предложения. Наконец, появились два новых типа учётных записей: ведущий модератор, а также представитель стримера — агент или менеджер; обновились нормы применения правил модерации и расширилась программа Creator Clubs.

