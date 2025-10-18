Сегодня 18 октября 2025
SpaceX уличили в рейдерском захвате международного резервного спутникового канала связи

Разработанная компанией SpaceX для нужд обороны США сеть спутников Starshield — секретная версия популярной системы Starlink — закрывает нужды военных в областях связи и наблюдения за поверхностью Земли. И всё бы ничего — военным тоже нужна оперативная и повсеместная связь, однако активность сети Starshield сопровождается массивной трансляцией на международной частоте, использовать которую компания SpaceX не имела никакого права.

Источник изображения: NRO

Источник изображения: NRO

Известно, что с мая 2024 года Национальное управление разведки США (NRO) с помощью SpaceX запустило более 200 спутников проекта Starshield в рамках «пролиферированной» или расширяющейся архитектуры, которая обеспечивает быструю передачу данных (в течение минут или даже секунд), диверсификацию каналов связи и повышенную устойчивость к помехам и нарушению связи. Пентагон выделили SpaceX на этот проект свыше $1,8 млрд.

Некоторое время назад совершенно случайно выяснилось, что спутники сети Starshield излучают необычный сигнал в диапазоне 2025–2110 МГц, который по стандартам Международного союза электросвязи (ITU) зарезервирован для команд с Земли на спутники (uplink), а не для передачи данных из космоса (downlink), что происходит в случае работы спутников Starshield. Кроме SpaceX, никто в мире больше не поступает так с этим диапазоном, уважая международные стандарты. К тому же, это небезопасно — подобные передачи способны вызвать помехи связи с близлежащими спутниками, к чему никто не был готов.

Сигнал был случайно обнаружен канадским радиолюбителем Скоттом Тилли (Scott Tilley) из Британской Колумбии, также проявляющим интерес к слежению за спутниками. Во время работы над другим проектом, Тилли, по его словам, случайно запустил сканирование указанного диапазона, который обычно свободен от нисходящих сигналов. Но сигнал был принят, и после его записи и расшифровки, а также сверки с глобальной базой наблюдений за спутниками, включая базы слежения с помощью телескопов по всему миру, был идентифицирован его источник — спутник сети Starshield.

После этого радиолюбитель открыто опубликовал данные о свой находке, справедливо рассудив, что SpaceX, нарушая международные нормы связи, подвергает опасности другие космические системы и, как минимум, об этом должны знать другие операторы спутниковых систем. Компания SpaceX и NRO отказались комментировать ситуацию источникам, запросившим информацию о положении дел с «узурпацией» резервной частоты.

Обнаруженные сигналы Starshield — это нисходящий трафик в полосе частот для восходящего трафика. Очевидно, что может сложиться ситуация, когда сеть Starshield начнёт создавать помехи в канале приёма команд другими спутниками. Забитый передачей Starshield канал может не позволить пройти команде на спутник во время ответственного манёвра. Справедливости ради наблюдатели отмечают, что SpaceX «не наглеет» и использует резервный канал не на всю пропускную способность, передавая по нему данные со «скоростью 3G», хотя может делать это с гораздо большей интенсивностью. Компания продолжает игнорировать запросы о своей незаконной деятельности в космическом радиоэфире и делает вид, что её это не касается.

Источник:

Теги: spacex, starshield, спутниковый интернет
