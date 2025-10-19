Сегодня 19 октября 2025
OpenAI не выпустит GPT-6 до конца 2025 года

Компания OpenAI не намерена до конца года выпускать ИИ-модель следующего поколения — GPT-6, — но это не означает, что компания не будет выпускать новые большие языковые модели. Вполне вероятно, что разработчик обновит ИИ-модель GPT-5.

Источник изображения: Bleeping Computer

В настоящее время у OpenAI есть несколько версий модели GPT-5. По умолчанию в ChatGPT используется режим GPT-5 Auto, которая автоматически переключается между стандартной и рассуждающей версиями. В режиме рассуждений алгоритм тратит больше времени на подготовку ответов, но даёт более качественные результаты. В это же время модель GPT-5-instant не проводит глубокого анализа запросов, но даёт ответы быстрее.

Автоматический режим GPT-5 выполняют функцию переключения между моделями и активируется только в случаях, когда система считает, что рассуждающая модель может дать более качественный ответ на вопрос пользователя. OpenAI несколько раз обновляла GPT-5 с момента запуска модели.

Очевидно, что компания работает над GPT-6, но, когда эта нейросеть может стать общедоступным, пока неизвестно. В недавнем интервью для CNBC аналитик Evercore ISI Марк Махани (Mark Mahaney) заявил, что GPT-6 появится до конца года и OpenAI будет постепенно улучшать модель. Однако официальные представители компании вскоре опровергли это утверждение. Пользователи соцсети X с ником @tszzl, который является сотрудником OpenAI, заявил, что до конца года шестой версии GPT не будет. Это означает, что GPT-6 выйдет не слишком скоро.

Теги: openai, искусственный интеллект
