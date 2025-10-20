Сегодня 20 октября 2025
Базовый iPhone наконец заинтересовал пользователей — iPhone 17 оказался на 31 % популярнее предшественника

Статистика первых десяти дней реализации смартфонов Apple новейшего поколения в США и Китае показали существенный рост популярности базовой модели iPhone 17 по сравнению с предшественницей, выпущенной год назад. На этом этапе спрос на базовый iPhone 17 оказался на 31 % выше, чем год назад в случае с базовым iPhone 16.

Источник изображения: Apple

Китай в эту динамику внёс особый вклад, как поясняют аналитики Counterpoint Research. За свою цену базовый iPhone 17 предлагает хорошее сочетание характеристик и прогресс по сравнению с предыдущими поколениями смартфонов Apple. Улучшенные процессор и дисплей, усовершенствованная фронтальная камера и возросший объём памяти в базовой конфигурации — при этом цена iPhone 17 в начальной конфигурации осталась на уровне прошлого года. Популярности данной версии смартфона способствуют и субсидии, которые охватывают базовый iPhone 17 в Китае, а также различные скидки и стимулы от продавцов и операторов связи.

К слову, если в прошлом году базовые версии iPhone 16 формировали до 19 % продаж в США и Китае, то в этом году базовый iPhone 17 формирует до 22 % объёмов реализации. Доля iPhone Pro и Max при этом сократилась с 76 до 75 %, но текущее поколение этих смартфонов оказалось на 12 % популярнее прошлогоднего. В США дополнительным стимулом продаж старших моделей семейства iPhone 17 стали субсидии операторов связи, которые выросли на 10 % в максимальном выражении по сравнению с прошлым годом при условии заключения контракта на два или три года.

Источник изображения: Counterpoint Research

Авторы исследования сравнивают iPhone Air с прошлогодним iPhone 16 Plus, и по структуре спроса они действительно похожи, поскольку в прошлом году на второй приходилось 4 % продаж Apple в США и Китае, а в текущем первые десять дней реализации показали концентрацию до 3 % покупок именно на iPhone Air. В Китае интерес к модели на первых порах сдерживался отсутствием условий для работы eSIM, но теперь ситуация разрешилась, и некоторые источники говорят о высокой популярности iPhone Air в регионе. В целом, iPhone Air оказался более востребованным, чем iPhone 16 Plus.

Если рассматривать всё семейство iPhone 17, то за первые десять дней присутствия на рынках США и КНР оно оказалось на 14 % популярнее предшествующего. В Китае непосредственно базовая модель iPhone 17 продавалась почти в два раза лучше базового iPhone 16. В США флагманский iPhone 17 Pro Max продемонстрировал самую высокую популярность в истории за первые пару недель продаж.

