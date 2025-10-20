Сегодня 20 октября 2025
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал

На исходе прошлой недели администрация сервиса цифровой дистрибуции Epic Games Store порадовала пользователей раздачей двух игр, однако одна из них в российском регионе была недоступна. До недавних пор.

Источник изображения: Frictional Games

Источник изображения: Frictional Games

Напомним, 16 октября в Epic Games Store стартовала раздача приключенческой игры Samorost 3 от чешской студии Amanita Design (Machinarium, Botanicula, Chuchel) и психологического хоррора Amnesia: The Bunker от Frictional Games (Soma).

Проект Amanita Design с самого старта акции был доступен и российским игрокам (активировать бесплатную копию можно на странице игры), тогда как предложение по Amnesia: The Bunker сопровождалось региональными ограничениями.

Источник изображения: Epic Games Store

Источник изображения: Epic Games Store

Как стало известно, спустя несколько дней администрация Epic Games Store разблокировала раздачу Amnesia: The Bunker для российских игроков. Бесплатную версию проекта можно забрать с его страницы в сервисе.

Судя по сообщениям очевидцев на форуме Reddit, снятие региональных ограничений произошло 18 октября без предупреждения со стороны Epic Games. Вдобавок к России игра стала доступна в Австралии, Беларуси и Бразилии.

Источник изображения: Epic Games Store

Источник изображения: Epic Games Store

События Amnesia: The Bunker разворачиваются в бункере времён Первой мировой войны, где наедине с вездесущим монстром оказывается французский солдат Анри Клеман. Игра имеет текстовый перевод на русский.

Раздача Samorost 3 и Amnesia: The Bunker в Epic Games Store закончится 23 октября в 18:00 по московскому времени. В этот же момент начнётся раздача приключенческого хоррора Fear the Spotlight.

Теги: amnesia: the bunker, frictional games, хоррор, epic games store, epic games
