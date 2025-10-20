Сегодня 20 октября 2025
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown

Французская студия Motion Twin имела все основания выпустить сиквел своего роглайт-боевика Dead Cells, но вместо этого решила сделать совершенно новую игру. Почему так произошло, разработчики рассказали в интервью PCGamesN.

Источник изображений: Motion Twin

Напомним, Dead Cells вышла в августе 2018 года и после 35 обновлений осталась без активной поддержки. Motion Twin сосредоточилась на Windblown, а Evil Empire (дополнения к Dead Cells) ушла делать The Rogue Prince of Persia.

В интервью PCGamesN творческий соруководитель Motion Twin Янник Бертье (Yannick Berthier) объяснил, почему студия решила не гнаться за Dead Cells 2: «Мы руководствуемся тем, что хотим делать».

Успех Dead Cells дал Motion Twin свободу сделать что-то новое

По словам Бертье, давление со стороны фанатов было «суперсильным» — под каждой публикацией разработчиков были вопросы о Dead Cells 2, — однако команда последовала «зову сердца», а не разума.

«Если бы мы были деловыми людьми, то говорили бы сейчас про Dead Cells 2. Но мы говорим не про Dead Cells 2. Мы говорим про Windblown, потому что мы — коллектив творческих личностей, которые хотят творить», — подчеркнул Бертье.

Спустя почти год с выхода Windblown в раннем доступе Бертье не жалеет о принятом решении: «Мы можем сами формировать своё будущее. Не окончательно, ведь мы часть реального мира. <...> Но повлиять на него и выбрать стратегию нам по силам».

Ранний доступ Windblown в Steam стартовал 24 октября 2024 года. До Dead Cells игре ещё далеко, но она заслужила на площадке Valve более 8,1 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 89 %). Проект представляет собой кооперативный роглайт-экшен.

Теги: dead cells, motion twin, экшен, роглайт
