Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman

Популярная американская певица Лана Дель Рей (Lana Del Rey), похоже, получила второй шанс в написании заглавной песни для «Джеймса Бонда». На этот раз, однако, не из мира кино, а видеоигр.

Напомним, Дель Рей ранее признавалась, что написала главную музыкальную тему для вышедшего в 2015 году кинобоевика «007: Спектр» (Spectre), однако продюсеры картины выбрали другой трек.

Судя по всему, реванш у «Джеймса Бонда» певица возьмёт спустя 11 лет с релизом амбициозного шпионского экшена 007 First Light от разработчиков из датской студии IO Interactive (серия Hitman).

Как подметили на форуме Reddit, на днях Дель Рей под своим настоящим именем Элизабет Грант (Elizabeth Grant) зарегистрировала на сайте Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP) новую песню — First Light.

У Дель Рей на подходе (январь 2026 года) новый музыкальный альбом, так что теоретически песня может быть и не связана с игрой, однако, учитывая историю певицы с бондианой, совпадение это чересчур подозрительное.

Как стало известно из сентябрьского спецвыпуска State of Play, 007 First Light поступит в продажу 27 марта 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 по цене от $70.

Обещают переосмысленную историю становления Джеймса Бонда, захватывающее шпионское приключение в невероятно красивых уголках планеты, широту геймплейных возможностей и текстовый перевод на русский язык.