Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman

Популярная американская певица Лана Дель Рей (Lana Del Rey), похоже, получила второй шанс в написании заглавной песни для «Джеймса Бонда». На этот раз, однако, не из мира кино, а видеоигр.

Источник изображения: IO Interactive

Напомним, Дель Рей ранее признавалась, что написала главную музыкальную тему для вышедшего в 2015 году кинобоевика «007: Спектр» (Spectre), однако продюсеры картины выбрали другой трек.

Судя по всему, реванш у «Джеймса Бонда» певица возьмёт спустя 11 лет с релизом амбициозного шпионского экшена 007 First Light от разработчиков из датской студии IO Interactive (серия Hitman).

Источник изображения: IO Interactive

Как подметили на форуме Reddit, на днях Дель Рей под своим настоящим именем Элизабет Грант (Elizabeth Grant) зарегистрировала на сайте Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP) новую песню — First Light.

У Дель Рей на подходе (январь 2026 года) новый музыкальный альбом, так что теоретически песня может быть и не связана с игрой, однако, учитывая историю певицы с бондианой, совпадение это чересчур подозрительное.

Источник изображения: ASCAP

Как стало известно из сентябрьского спецвыпуска State of Play, 007 First Light поступит в продажу 27 марта 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 по цене от $70.

Обещают переосмысленную историю становления Джеймса Бонда, захватывающее шпионское приключение в невероятно красивых уголках планеты, широту геймплейных возможностей и текстовый перевод на русский язык.

Источник:

Теги: 007 first light, io interactive, стелс-экшен
