«Выглядит фантастически, как и в первый раз»: GSC показала геймплейный трейлер PS5-версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

До релиза на PS5 постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl остаётся ровно месяц, и разработчики из студии GSC Game World решили подогреть ажиотаж вокруг будущего порта новым трейлером.

Напомним, события S.T.A.L.K.E.R. 2 разворачиваются спустя 10 лет после «Зова Припяти» в полной опасных врагов, смертельных аномалий и могущественных артефактов Зоне отчуждения.

«Проживите свою грандиозную историю и проложите дорогу к самому сердцу Чернобыля — теперь и на PlayStation 5!» — гласит описание нового трейлера PS5-версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Опубликованный на YouTube-канале GSC Game World ролик демонстрирует записанный на PS5 геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2, включая отрывки из путешествия по Зоне, поиск аномалий, перестрелки с участием людей и мутантов.

Пользователи в комментариях приветствуют игроков с PS5 и сетуют на проседания кадровой частоты, но красоту Зоны отрицать не могут. «Выглядит фантастически, как и в первый раз», — отметил один из зрителей.

PS5-версия S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предложит поддержку контроллера DualSense (в том числе адаптивных триггеров и тактильной отдачи), трёхмерный звук и технические улучшения для PS5 Pro.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доберётся до PS5 спустя ровно 12 месяцев после релиза на PC, Xbox Series X и S, а также в Game Pass — 20 ноября 2025 года. Стоимость игры на консоли Sony составит $60 за стандартное издание.