Сегодня 20 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Акции Apple обновили исторический максим...
реклама
Новости Hardware

Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17

Акции Apple достигли в понедельник исторического максимума, дойдя до отметки примерно в $263 за акцию и продолжив рост. Это значение превзошло предыдущий пик закрытия в $258,10, зафиксированный в декабре прошлого года. Непосредственным катализатором роста стало решение аналитиков Loop Capital повысить свою рекомендацию по ценным бумагам Apple с Hold («Удержать») до Buy («Купить»).

В своей записке для клиентов аналитик инвестиционного банка Loop Capital Ананда Баруа (Ananda Baruah) отметил, что, по мнению фирмы, рынок недооценивает потенциал продуктов линейки iPhone 17. Он заявил, что, по их оценкам, фактические показатели Apple могут существенно превзойти текущие ожидания Уолл-стрит вплоть до 2027 года. Оптимизм аналитиков подкреплён данными независимых отчётов, уточняет 9to5Mac. Одновременно исследование аналитической компании Counterpoint Research указывает на то, что новейшая линейка iPhone оказалась чрезвычайно популярной, а запуск iPhone Air в Китае также проходит очень успешно. Официальные данные о продажах компания Apple раскроет только на следующей неделе в рамках своего ежеквартального отчёта.

На общий позитивный настрой фондового рынка, по данным CNBC, также повлияли ожидания скорого разрешения ситуации с шатдауном правительства США. При этом, несмотря на то, что искусственный интеллект остаётся в фокусе внимания инвесторов, опасения относительно способности Apple представить обновлённую Siri пока не оказывают заметного влияния на котировки, поскольку мощные продажи iPhone служат для рынка неоспоримым аргументом в пользу компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASML показала 20-летний рекорд выручки за сентябрь и привлекла внимание инвесторов
Акции Broadcom взлетели в цене на 9 % после новостей о сделке с OpenAI
Сгоревший после аварии электромобиль Xiaomi SU7 Ultra обрушил акции Xiaomi на 8,7 %
Новое руководство Nexperia заявило, что бывший гендир распространяет ложные сведения о компании
Учёные раскритиковали OpenAI за ложный анонс математического прорыва
Основатель Nvidia лично доставил новейшие ИИ-ПК DGX Spark Илону Маску и Сэму Альтману
Теги: apple iphone, акции
apple iphone, акции
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
SpaceX уличили в рейдерском захвате международного резервного спутникового канала связи
Alibaba нашла способ сократить потребность в количестве используемых ускорителей Nvidia на 82 %
Microsoft объяснила высокую стоимость Xbox Ally и рассказала о планах на консоль следующего поколения
Microsoft исправила критическую уязвимость ASP.NET Core, которая позволяла красть секретные данные и ломать серверы
Инженеры Apple усомнились в готовности новой Siri к весеннему запуску в iOS 26.4 3 ч.
Неактивные логины в X станут товаром на новом маркетплейсе 3 ч.
Ускорителей хватит на всех — Alibaba Aegaeon оптимизировал обработку ИИ-нагрузок, снизив использование дефицитных NVIDIA H20 на 82 % 7 ч.
OpenAI не выпустит GPT-6 до конца 2025 года 12 ч.
Google свернула проект Privacy Sandbox после шести лет разработки 19-10 05:43
Новая статья: Ghost of Yotei — месть, расцветшая с сакурой. Рецензия 19-10 00:02
Новая статья: Gamesblender № 748: подробности PS6 и новой Xbox, «вселенная ужасов» Tencent и юбилей Serious Sam 2 18-10 23:35
Twitch анонсировал двухформатные эфиры, функции с ИИ и новые средства монетизации 18-10 17:54
Microsoft научила Paint в Windows 11 генерировать анимации и редактировать изображения с помощью ИИ 18-10 16:10
Meta набирает джунов без опыта на зарплату $290 тыс. в год: Цукерберг считает, что главное — это навыки 18-10 15:54
Сразу по нескольким признакам, семейство Apple iPhone 17 оказалось популярнее предшествующих 51 мин.
Учёные раскритиковали OpenAI за ложный анонс математического прорыва 3 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 17 Pro Max: батя в городе 7 ч.
Новая статья: Обзор Ryzen 5 9500F: самый дешёвый Zen 5 8 ч.
Alibaba Cloud запустила свой второй ЦОД в Дубае 18 ч.
Meta привлекла почти $30 млрд на строительство гигантского ИИ ЦОД Hyperion в Луизиане 19 ч.
Micron покидает серверный рынок Китая после санкций правительства 23 ч.
Основатель Nvidia лично доставил новейшие ИИ-ПК DGX Spark Илону Маску и Сэму Альтману 24 ч.
Huawei показала ускоритель Atlas 300I Duo на базе пары ИИ-чипов Ascend 310 19-10 07:46
Samsung рассчитывает обеспечить скорость передачи информации с помощью HBM4E до 13 Гбит/с 19-10 07:19