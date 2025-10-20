Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17

Акции Apple достигли в понедельник исторического максимума, дойдя до отметки примерно в $263 за акцию и продолжив рост. Это значение превзошло предыдущий пик закрытия в $258,10, зафиксированный в декабре прошлого года. Непосредственным катализатором роста стало решение аналитиков Loop Capital повысить свою рекомендацию по ценным бумагам Apple с Hold («Удержать») до Buy («Купить»).

В своей записке для клиентов аналитик инвестиционного банка Loop Capital Ананда Баруа (Ananda Baruah) отметил, что, по мнению фирмы, рынок недооценивает потенциал продуктов линейки iPhone 17. Он заявил, что, по их оценкам, фактические показатели Apple могут существенно превзойти текущие ожидания Уолл-стрит вплоть до 2027 года. Оптимизм аналитиков подкреплён данными независимых отчётов, уточняет 9to5Mac. Одновременно исследование аналитической компании Counterpoint Research указывает на то, что новейшая линейка iPhone оказалась чрезвычайно популярной, а запуск iPhone Air в Китае также проходит очень успешно. Официальные данные о продажах компания Apple раскроет только на следующей неделе в рамках своего ежеквартального отчёта.

На общий позитивный настрой фондового рынка, по данным CNBC, также повлияли ожидания скорого разрешения ситуации с шатдауном правительства США. При этом, несмотря на то, что искусственный интеллект остаётся в фокусе внимания инвесторов, опасения относительно способности Apple представить обновлённую Siri пока не оказывают заметного влияния на котировки, поскольку мощные продажи iPhone служат для рынка неоспоримым аргументом в пользу компании.