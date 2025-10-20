Инженеры Apple усомнились в готовности новой Siri к весеннему запуску в iOS 26.4

Сотрудники Apple выразили обеспокоенность по поводу производительности обновлённой версии голосового помощника Siri в ранних сборках операционной системы iOS 26.4. Несмотря на существенную задержку и дополнительное время на доработку Siri, инженеры компании, тестирующие программное обеспечение, сомневаются в её готовности к запуску, запланированному на весну 2026 года.

По информации 9to5Mac со ссылкой на отчёт Power On Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, в случае неудачного дебюта обновлённой Siri через шесть месяцев возможны новые уходы высокопоставленных специалистов из подразделения искусственного интеллекта Apple. «У сотрудников, тестирующих iOS 26.4, есть опасения относительно производительности голосового помощника в предстоящей версии операционной системы, в которую должна быть интегрирована новая Siri», — пишет Гурман.

Напомним, что на конференции WWDC24 компания официально представила платформу Apple Intelligence в виде набора ИИ-функций, работающих локально на устройствах Apple. Хотя часть анонсированных возможностей, таких как инструмент Clean Up в приложении «Фото», генеративные эмодзи (Genmoji) и интеграция ChatGPT в Siri, была реализована в ходе цикла выпуска iOS 18, ключевое обновление самого голосового помощника так и не появилось. Apple изначально обещала три основные функции новой Siri. В частности, понимание контекстного диалога пользователя, анализ содержимого экрана и способность выполнять действия внутри приложений. Однако эти возможности не были включены даже в бета-версии iOS 18.4 или iOS 18.5, что привело к официальной задержке релиза на год из-за несоответствия внутренним стандартам качества.

Позже, в интервью после конференции WWDC уже в 2025 году, руководитель подразделения программного обеспечения Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) пояснил, что команде потребовалось время для перестройки архитектуры Siri, и выпуск должен состояться в 2026 году. По имеющимся данным, к выпуску готовятся две команды компании, разрабатывающие разные подходы к реализации нового помощника: один основан на локальных моделях непосредственно на устройстве, другой — на использовании модели Google Gemini через облачную интеллектуальную систему для комплексной обработки данных с пользовательских устройств Private Cloud Compute.