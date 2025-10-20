Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны

Amazon Web Services (AWS), крупнейший в мире провайдер облачных сервисов, в понедельник столкнулся с масштабным и продолжительным сбоем, который привёл к недоступности тысяч сайтов и приложений по всему миру — от Snapchat, Reddit и Duolingo до банков, торговых платформ и некоторых сервисов Amazon. Можно считать, что за сутки произошло два сбоя AWS — один утром, а другой ближе к вечеру.

Проблемы начались рано утром и фактически продолжаются уже более девяти часов. На пике количество жалоб на перебои превышало 9000 только в США, по данным Downdetector. К полудню часть сервисов удалось восстановить, однако AWS предупредила, что на отдельных сервисах сохраняются «повышенное число ошибок». В частности, сбои затронули облачные вычислительные системы EC2 и сервис Lambda — один из ключевых инструментов AWS для автоматизации бизнес-процессов. К вечеру число жалоб снова подскочило, а Amazon подтвердила наличие проблем, но позже отрапортовала об успехах в их устранении.

«Мы продолжаем работать над устранением сбоев при запуске новых экземпляров EC2. В регионе US-EAST-1 наблюдается увеличение числа запусков новых экземпляров EC2 и уменьшение числа проблем с сетевым подключением. Мы также отмечаем значительное улучшение ситуации с ошибками вызова Lambda, особенно при создании новых сред выполнения (в том числе для вызовов Lambda@Edge)», — говорится в последнем сообщении Amazon на странице статуса AWS.

Причиной сбоя AWS назвала внутренние проблемы с системой мониторинга сетевых балансировщиков нагрузки в регионе US-EAST-1 (Северная Вирджиния) — это крупнейшая и старейшая зона AWS, которая уже сталкивалась с похожими инцидентами в 2020 и 2021 годах.

В AWS подчёркивают, что признаков кибератаки не выявлено. Масштаб инцидента вновь поставил под вопрос устойчивость современной цифровой инфраструктуры. Эксперты отмечают, что всё больше компаний оказываются зависимы от услуг небольшого числа глобальных облачных провайдеров, и любой их сбой способен вызвать цепную реакцию по всему миру: от сбоев в банковских приложениях до недоступности доставки, игр и социальных сетей.

По оценкам Ookla, совокупно более 4 миллионов пользователей сообщили о проблемах. Среди пострадавших оказались сервисы Snap, Venmo, Perplexity, Coinbase, Robinhood, Uber, Lyft, а также популярные игры Fortnite и Clash Royale. В Британии сбой затронул банки Lloyds и Bank of Scotland, Vodafone, BT и даже сайт налоговой службы.