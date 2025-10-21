Сегодня 21 октября 2025
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1

Компания Apple представила четвёртую бета-версию обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1 для разработчиков, в которую добавила новую опцию, позволяющую уменьшить по желанию пользователя эффект прозрачности в дизайне «Жидкое стекло» (Liquid Glass). Этот дизайн, представленный в iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26, привнёс прозрачность и плавность интерфейса в iPhone, iPad и Mac, который не всем понравился.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Новый параметр находится в меню «Экран и яркость» в приложении «Настройки» на iPhone и iPad, а на Mac в меню «Внешний вид» в системных настройках. В нём появилось отдельное меню Liquid Glass с двумя вариантами: «Прозрачный» (Clear) и «Тонированный» (Tinted). Как пояснила Apple, выбрав тонированный вариант, можно увеличить непрозрачность и добавить больше контраста, либо наоборот — выбрав опцию «Прозрачный», увеличить прозрачность. При этом какие-либо ползунки отсутствуют, так так дополнительные настройки не предусмотрены.

Изменение затрагивает и сторонние приложения, в которых был реализован эффект «Жидкого стекла». Если пользователь выбирает тонированный дизайн, это предпочтение автоматически применяется и к сторонним приложениям. В Apple заявили, что в течение периода предыдущего бета-тестирования iOS 26 от пользователей поступали пожелания добавить настройку для управления непрозрачностью дизайна. Новая опция была создана именно для этой цели, предоставляя дополнительный способ персонализации устройств.

Напомним, что дизайн Liquid Glass претерпел множество изменений в ходе летнего бета-тестирования iOS 26, где в бета 3 были сделаны кардинальные изменения по увеличению непрозрачности, которые позже были отменены, и в финальной версии был представлен более прозрачный вариант.

Источник:

Теги: ios, apple, liquid glass, жидкое стекло
