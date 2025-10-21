Сегодня 21 октября 2025
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд

В условиях, когда Китай использует своё доминирующее положение на рынке редкоземельных минералов для политического торга с США, власти последней из стран пытаются искать новые источники сырья. Одним из них готова стать Австралия, которая на этой неделе заключила с США соглашение на поставку критических минералов.

Источник изображения: Freepik, Arthur Hidden

В эту сферу обе стороны, как отмечает TechCrunch, лишь за ближайшие шесть месяцев вложат около $3 млрд, а в общей сложности сумма инвестиций достигнет $8,5 млрд. Официальное соглашение было подписано накануне Дональдом Трампом (Donald Trump) и премьер-министром Австралии Энтони Албанизом (Anthony Albanese).

Министерство обороны США направит государственные средства на поддержку предприятия на западе Австралии по переработке галлия, способного выдавать по 100 тонн этого минерала в год. В текущих условиях США ежегодно импортируют по 21 тонне галлия, покрывая тем самым всю национальную потребность. Помимо прочего, галлий необходим для создания мощных источников лазерного излучения, которые могут использоваться в различных сферах промышленности, включая литографию.

Американская сторона также продвигала в ходе заключения сделки с Австралией интересы своей промышленности, а потому последняя согласилась приобрести подводные беспилотники Anduril Ghost Shark на сумму $1,2 млрд. Впрочем, этому американскому стартапу удалось договориться с австралийским флотом о поставках таких беспилотников ещё в сентябре, тогда речь шла о бюджете в $1,12 млрд. Не совсем понятно, как эти два контракта будут перекликаться и сосуществовать. Напомним, что основателем Anduril является Палмер Лаки (Palmer Luckey), который изначально специализировался на гарнитурах виртуальной реальности Oculus, пока не продал соответствующий бизнес Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) в 2014 году.

Теги: австралия, сша, сделка, редкоземельный металл, палмер лаки
