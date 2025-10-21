Сегодня 21 октября 2025
Google удалось отсрочить принудительное открытие Android по делу с Epic Games, но всего на неделю

22 октября истекает срок, который суд назначил Google для исполнения решения, вынесенного в рамках рассмотрения дела против Epic Games. Суд постановил, что поисковый гигант должен сделать свою операционную систему Android более открытой для сторонних разработчиков, в том числе отказать от принуждения их к использованию встроенного в Google Play платёжного сервиса. Однако рассматривавший дело судья неожиданно перенёс на неделю срок исполнения постановления.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

«По совместному ходатайству сторон, намеченный на 22 октября 2025 года срок вступления в силу определённых положений судебного запрета по настоящему делу отменяется и переносится на 29 октября 2025 года», — сказано в судебном постановлении окружного судьи Джеймса Донато (James Donato).

Неизвестно, почему Google подала ходатайство об отсрочке, и по какой причини Epic согласилась на это, особенно если учесть, что глава Epic Тим Суини (Tim Sweeny) ранее назвал 22 октября днём, когда «разработчики получат законное право направлять пользователей Google Play в США на сторонние платёжные сервисы без комиссии, пугающих сообщений и других препятствий, так же, как это делают пользователи Apple App Store в США». Общедоступные документы, поданные сторонами в суд, не раскрывают причин, по которым Google потребовалась отсрочка.

Ранее Google заявляла, что намерена выполнять свои юридические обязательства, продолжая предпринимать попытки обжаловать решение суда. Вероятно, после 29 октября в описании правил Google Play больше не будет сказано, что разработчики должны использовать в своих приложениях платёжную систему Google и не имеют право задействовать какой-либо сторонний сервис. Google также заявляла, что намерена подать апелляцию на решение суда до 27 октября.

google, epic games, судебное разбирательство
