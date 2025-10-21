JEDEC объявил о скором завершении разработки быстрой ноутбучной памяти SOCAMM2 LPDDR5X

Комитет JEDEC заявил о скором завершении работы над проектом JESD328 — нового стандарта SOCAMM2 для систем искусственного интеллекта и центров обработки данных. Этот стандарт позволит создавать компактные и удобные в обслуживании модули памяти LPDDR5/5X с высокой пропускной способностью, низким потреблением энергии и поддержкой масштабируемости для ИИ-серверов.

Память SOCAMM2 предназначена для плотных и высокоэффективных конфигураций, работающих с рабочими нагрузками ИИ в ЦОД. Она поддерживает скорость передачи данных до 9,6 Гбит/с на контакт — этого хватит для нужд как обучения, так и запуска ИИ; по сравнению с традиционной серверной памятью здесь ниже требования к энергопотреблению и охлаждению.

В конструкции модуля реализована технология Serial Presence Detect (SPD), которая обеспечивает идентификацию модуля системой и сбор телеметрии — эти функции востребованы у корпоративных клиентов. Модули компактны — они подходят для небольших корпусов и плат с высокой плотностью компоновки, что поможет нарастить объёмы памяти в будущих системах с ИИ.

Некоторые производители, в том числе Nvidia, уже начали переводить свои серверные платформы на архитектуру класса SOCAMM2, используя собственные наработки в этой области. Это оборудование должно быть совместимым или даже идентичным. В случае Nvidia данное решение позволит увеличить скорость с максимальных для текущих модулей LPDDR5X 8533 МТ/с до 9600 МТ/с. JEDEC пообещал опубликовать спецификацию JESD328 в ближайшее время.