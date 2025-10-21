Сегодня 21 октября 2025
Британскую телепрограмму о влиянии ИИ на рынок труда тайно провёл ИИ-ведущий

Программа Dispatches, которую 20 октября транслировали на канале Channel 4, стала первой британской телевизионной программой, где ведущим был искусственный интеллект, сообщил ресурс channel4.com.

Источник изображения: Channel 4

Источник изображения: Channel 4

Британская документальная программа Dispatches рассказывает о текущих событиях в Великобритании и за её пределами. В документальном фильме, посвящённом вопросу «Займёт ли ИИ мою работу?», описывается то, как автоматизация ИИ меняет рабочие места на реальных примерах в области медицины, юриспруденции, моды и музыки. Но в конце фильма сообщается, что ведущая программы, которая вела репортажи из разных мест, была полностью создана с помощью искусственного интеллекта.

«Некоторые из вас, возможно, догадались: меня не существует, меня не было на месте событий, освещая эту историю. Мой образ и голос были созданы с помощью ИИ», — сообщила ИИ-ведущая, отметив, что в ближайшие несколько лет ИИ коснётся жизни каждого. И, возможно, у некоторых он отнимет работу, включая работников колл-центров, операторов службы поддержки клиентов и, может быть, даже телеведущих.

ИИ-ведущая была создана для Kalel Productions маркетинговой компанией Seraphinne Vallora, использующей нейросети для создания рекламы. С помощью подсказок был создан реалистичный цифровой человек, способный передавать тонкие нюансы перед камерой. Как утверждает channel4.com, ИИ-образ практически неотличим от человека. Этот проект демонстрирует растущую доступность ИИ-инструментов, которые позволяют убедительно имитировать присутствие человека на экране.

«Использование ИИ-ведущего не станет для нас традицией на Channel 4. Вместо этого мы делаем акцент в новостях и текущих событиях на высококачественной, проверенной, беспристрастной и заслуживающей доверия журналистике — на том, на что ИИ не способен. Однако этот трюк служит полезным напоминанием о том, насколько разрушительным может быть потенциал ИИ и как легко обмануть аудиторию контентом, который она не может проверить», — отметила Луиза Комптон (Louisa Compton) руководитель отдела новостей и текущих событий Channel 4.

Dispatches также сообщила, что почти три четверти руководителей в Великобритании уже используют ИИ для задач, ранее выполнявшихся людьми.

Источник:

Теги: ии, сокращение, телеканал, великобритания
