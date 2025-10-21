Сегодня 21 октября 2025
Создатели War Thunder анонсировали замену Roblox — платформу для создания игр EdenSpark с открытым исходным кодом

Венгерская студия с российскими корнями Gaijin Entertainment, известная по условно-бесплатному мультиплеерному боевику War Thunder, представила платформу EdenSpark — аналог Roblox, но с кардинальным отличием.

Источник изображений: Gaijin Entertainment

EdenSpark представляет собой платформу с открытым исходным кодом, которая позволяет независимым разработчикам делать свои игры и портировать их на консоли, не имея зарегистрированной компании и юридической документации.

«Превратить идею в игру и поделиться ею с друзьями на PC, PlayStation или Xbox» — примерно так же это работает в Roblox или, например, редакторе Fortnite, но у EdenSpark есть важное преимущество — право собственности.

В отличие от предлагающих схожий опыт закрытых экосистем, платформа Gaijin предполагает полноценное владение разработчиком кодом творений: это позволит, например, выпустить свою игру за пределами EdenSpark.

По словам Gaijin, цель EdenSpark — сделать разработку игр доступнее. Опытные программисты смогут углубиться в код, а новички — обратиться к ИИ-инструментам для генерации художественных материалов, звуков и геймплейной логики.

Показанные в трейлере игры можно будет попробовать со стартом закрытой «беты»

Платформа базируется на разработанном Gaijin движке Dagor Engine (War Thunder, Enlisted, Active Matter). Как отмечают в студии, платформа уже используется для прототипирования разных игр (гоночных, симуляторов, AAA-шутеров).

Закрытое бета-тестирование EdenSpark стартует в ноябре. Полноценный релиз ожидается летом 2026 года на PC (со стабильными API и полной интеграцией ИИ-ассистента), а осенью появится поддержка PS5, Xbox Series X и S.

Источники:

Теги: gaijin entertainment, искусственный интеллект, ии
