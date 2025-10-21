Сегодня 21 октября 2025
Nvidia по-тихому выпустила версию профессиональной RTX Pro 5000 Blackwell с 72 Гбайт памяти

Компания Nvidia без лишнего шума выпустила ещё одну версию профессиональной видеокарты RTX Pro 5000 Blackwell. Она выделяется увеличенным объёмом видеопамяти. Никаких официальных анонсов этой видеокарты не было.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Версия RTX Pro 5000 Blackwell с 72 Гбайт памяти оснащена той же 512-битной шиной, что и модель с 48 Гбайт. В составе последней используются 16 чипов памяти GDDR7, каждый ёмкостью по 3 Гбайт и со скоростью 21 Гбит/с на контакт. С учётом 512-битной шины это даёт 1,344 Тбайт/с пропускной способности.

Портал VideoCardz предполагает, что для достижения такой же пропускной способности карте с 72 Гбайт памяти необходимо использовать одну из следующих конфигураций памяти: либо 24 чипа по 3 Гбайт со скоростью 28 Гбит/с на контакт (12 каналов, шина 384 бит), либо 24 чипа по 3 Гбайт со скоростью 21 Гбит/с на контакт (16 каналов, шина 512 бит).

Если Nvidia верно указала характеристики карты, то модель с 72 Гбайт памяти использует вторую конфигурацию. Компания упоминает обновлённую память в своём недавно опубликованном техническом документе.

«Новая и улучшенная память GDDR7 значительно увеличивает пропускную способность и объём, позволяя вашим приложениям работать быстрее и с более крупными и сложными наборами данных. Благодаря 48 или 72 Гбайт графической памяти и пропускной способности 1,3 Тбайт/с вы сможете решать масштабные 3D-проекты и проекты с искусственным интеллектом, локально настраивать модели искусственного интеллекта, исследовать масштабные VR-среды и управлять масштабными рабочими процессами с несколькими приложениями», — говорится в описании Nvidia.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Что касается графического процессора, обе модели используют чип GB202 с одинаковым количеством ядер CUDA — 14 080 штук. Также не изменился показатель энергопотребления карты с увеличенным объёмом памяти — он заявлен на уровне 300 Вт. Отсутствие разницы в заявленной производительности также намекает на то, что GPU карт работают на одинаковых частотах.

В настоящий момент версию RTX Pro 5000 Blackwell с 48 Гбайт памяти можно найти в продаже по цене около $4250–4600. Вероятно, модель с 72 Гбайт памяти будет стоить ближе к $5000. Для сравнения: флагманская RTX Pro 6000 оценивается более чем в $8300.

