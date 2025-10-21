Сегодня 21 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Amazon собралась заменить 600 000 сотруд...
реклама
Новости Hardware

Amazon собралась заменить 600 000 сотрудников роботами

Amazon реализует масштабную программу по автоматизации рабочих процессов, которая позволит компании отказаться от найма более полумиллиона сотрудников на территории США. По данным источника, Amazon рассчитывает, что роботы смогут занять более 600 тыс. рабочих мест, на которые в противном случае пришлось бы нанимать людей в США в период до 2033 года.

Источник изображения: Marques Thomas / Unsplash

Источник изображения: Marques Thomas / Unsplash

В сообщении сказано, что команда Amazon по робототехнике работает над автоматизацией 75 % всех операций и ожидает, что компания сможет отказаться от найма 160 тыс. сотрудников, которые потребовались бы к 2027 году. Это позволит сэкономить $0,3 на каждой единице товара, которые слады Amazon отправляют клиентам. Ожидается, что автоматизация процессов позволит Amazon сэкономить $12,6 млрд в период с 2025 по 2027 годы.

Параллельно с этим Amazon рассматривает варианты по улучшению своего имиджа «добропорядочной корпорации» в преддверии ожидаемо негативной реакции, которая последует за новостями о сокращении рабочих мест. Компания изучает возможность участия в общественных проектах и отказа от использования определённых терминов, таких как «автоматизация» и «искусственный интеллект». Вместо этого предлагается применять более нейтральные формулировки, например «передовые технологии», а также термин cobot для обозначения роботов, работающих вместе с людьми.

В заявлении Amazon говорится, что попавшие в руки документы, проливающие свет на дальнейшие планы компании, являются неполными и не отражают общую стратегию корпорации. Также отмечается, что руководителям не давались рекомендации избегать использования определённых терминов при упоминании автоматизации и робототехники.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В США представили первого полицейского робота-патрульного — он выглядит как автомобиль
Unitree представила 180-сантиметрового робота H2 — он умеет драться и танцевать
BYD начнёт собирать новые устройства Apple во Вьетнаме — от камер до домашнего робота
Tesla возродила режим автопилота Mad Max — самый агрессивный и склонный к мелким превышениям скорости
Yamaha показала свежую версию мотоцикла будущего, который может сам держать равновесие и двигаться без человека
Беспилотные такси Waymo преодолеют океан — в следующем году они выйдут на улицы Лондона
Теги: amazon, роботы, автоматизация
amazon, роботы, автоматизация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.