Amazon собралась заменить 600 000 сотрудников роботами

Amazon реализует масштабную программу по автоматизации рабочих процессов, которая позволит компании отказаться от найма более полумиллиона сотрудников на территории США. По данным источника, Amazon рассчитывает, что роботы смогут занять более 600 тыс. рабочих мест, на которые в противном случае пришлось бы нанимать людей в США в период до 2033 года.

В сообщении сказано, что команда Amazon по робототехнике работает над автоматизацией 75 % всех операций и ожидает, что компания сможет отказаться от найма 160 тыс. сотрудников, которые потребовались бы к 2027 году. Это позволит сэкономить $0,3 на каждой единице товара, которые слады Amazon отправляют клиентам. Ожидается, что автоматизация процессов позволит Amazon сэкономить $12,6 млрд в период с 2025 по 2027 годы.

Параллельно с этим Amazon рассматривает варианты по улучшению своего имиджа «добропорядочной корпорации» в преддверии ожидаемо негативной реакции, которая последует за новостями о сокращении рабочих мест. Компания изучает возможность участия в общественных проектах и отказа от использования определённых терминов, таких как «автоматизация» и «искусственный интеллект». Вместо этого предлагается применять более нейтральные формулировки, например «передовые технологии», а также термин cobot для обозначения роботов, работающих вместе с людьми.

В заявлении Amazon говорится, что попавшие в руки документы, проливающие свет на дальнейшие планы компании, являются неполными и не отражают общую стратегию корпорации. Также отмечается, что руководителям не давались рекомендации избегать использования определённых терминов при упоминании автоматизации и робототехники.