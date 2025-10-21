Сегодня 21 октября 2025
Starbreeze доверила Payday 2 студии моддеров, чтобы «полностью сосредоточиться» на провальной Payday 3
Новости Software

Starbreeze доверила Payday 2 студии моддеров, чтобы «полностью сосредоточиться» на провальной Payday 3

Разработчики из шведской Starbreeze Entertainment анонсировали следующую главу в истории Payday 2 — дальнейшим развитием вышедшего в 2012 году кооперативного шутера займётся другая студия.

Источник изображений: Starbreeze Entertainment

Речь идёт о Sidetrack Games на базе M.U.G. Team (уходит корнями в сообщество моддеров Payday). В последние годы команда занималась поддержкой кооперативного шутера Raid: World War II, издателем которого выступает Starbreeze.

Starbreeze передала Sidetrack обязанности по поддержке ПК-версии Payday 2 патчами с исправлениями и геймплейными улучшениями. По словам Starbreeze, в Sidetrack знают движок Payday 2 «вдоль и поперёк».

Команда уже приступила к работе: первое обновление для Payday 2 от Sidetrack Games выйдет 23 октября и будет включать повышенную стабильность и общие усовершенствования.

Также 23 октября Starbreeze проведёт в сервисе Twitch прямую трансляцию, на которой обсудит с участниками Sidetrack новый патч, что ждёт игру дальше и как фанаты могут повлиять на будущие улучшения.

Партнёрство с Sidetrack позволит Starbreeze «полностью сосредоточиться» на провальной Payday 3 — спустя два года после релиза ежедневный пиковый онлайн триквела почти в 40 раз ниже, чем у Payday 2.

Payday 3 вышла 21 сентября 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. В Steam у игры 46 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 43 %). Недавно разработчики «обрадовали» фанатов отменой обещанного офлайн-режима.

Источник:

Теги: payday 2, starbreeze entertainment, шутер
