Cамое жуткое последствие падения серверов AWS — умные матрасы сошли с ума

Облачные технологии хороши, пока функционируют без сбоев. Большинство пользователей различных умных устройств даже не догадывается, что они полностью зависят от установленных в удалённом ЦОДе серверов. Крайне болезненным стал отказ серверов AWS для владельцев умных матрасов Eight Sleep. Выяснилось, что локальное управление во многих моделях было просто не предусмотрено. В результате Сеть завалена жалобами на неработающие функции умных матрасов.
Умные матрасы позволяют владельцу устанавливать автоматические режимы работы, отслеживать сон и управлять температурой, в том числе на разных половинах одного матраса. После отказа облачных серверов пользователи обнаружили, что:
- Температура матраса не устанавливается в нужное значение.
- Попытки запуска приложения для управления матрасом безуспешны.
- Не работает мониторинг сна.
- Реакция на кнопки на физической панели управления отсутствует или происходит со сбоями.
- Отключились напоминания.
- Функции из расписания не запускаются.
- Предустановленный нагрев или охлаждение матраса невозможно отключить.
Например, один из пользователей рассказал, что предварительно настроил сценарий подогрева матраса на 9 градусов к комнатной температуре перед сном, а позже планировал его выключить. Но когда у AWS произошёл сбой, матрас завис в этом режиме, и пользователю пришлось спать ночью, постоянно потея, так как отменить подогрев было включить невозможно.
Другой пользователь столкнулся с не менее ужасающей ситуацией: «Половина кровати, на которой спит моя девушка, сама настроилась на 110 градусов по Фаренгейту [43,3 °C] и не хочет остывать. Кошмар».
Одним словом, умные матрасы сошли с ума. А их владельцы близки к этому, так как чувствуют себя «заложниками» своих взбесившихся матрасов.
Eight Sleep принесла извинения и предупредила пользователей, что некоторые отчёты о сне и утренние сводки могут обновляться с задержкой, некоторые устройства и функции управления недоступны, а работа многих функции ухудшена. Компания сообщила, что AWS всё ещё работает над полным восстановлением уровня обслуживания, от которого зависит работа Eight Sleep.
Производитель прокомментировал происходящее следующим образом: «Глобальный сбой в работе AWS, затронувший многие компании, сегодня приводит к периодическим сбоям в работе сервисов Eight Sleep. Это проблема нашего облачного провайдера (AWS), а не вашего Wi-Fi или вашего Pod».
Источник: