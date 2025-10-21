Сегодня 21 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек Cамое жуткое последствие падения серверо...
реклама
Новости Hardware

Cамое жуткое последствие падения серверов AWS — умные матрасы сошли с ума

Облачные технологии хороши, пока функционируют без сбоев. Большинство пользователей различных умных устройств даже не догадывается, что они полностью зависят от установленных в удалённом ЦОДе серверов. Крайне болезненным стал отказ серверов AWS для владельцев умных матрасов Eight Sleep. Выяснилось, что локальное управление во многих моделях было просто не предусмотрено. В результате Сеть завалена жалобами на неработающие функции умных матрасов.

Источник изображения: rupixel.ru

Источник изображения: rupixel.ru

Умные матрасы позволяют владельцу устанавливать автоматические режимы работы, отслеживать сон и управлять температурой, в том числе на разных половинах одного матраса. После отказа облачных серверов пользователи обнаружили, что:

  • Температура матраса не устанавливается в нужное значение.
  • Попытки запуска приложения для управления матрасом безуспешны.
  • Не работает мониторинг сна.
  • Реакция на кнопки на физической панели управления отсутствует или происходит со сбоями.
  • Отключились напоминания.
  • Функции из расписания не запускаются.
  • Предустановленный нагрев или охлаждение матраса невозможно отключить.

Например, один из пользователей рассказал, что предварительно настроил сценарий подогрева матраса на 9 градусов к комнатной температуре перед сном, а позже планировал его выключить. Но когда у AWS произошёл сбой, матрас завис в этом режиме, и пользователю пришлось спать ночью, постоянно потея, так как отменить подогрев было включить невозможно.

Другой пользователь столкнулся с не менее ужасающей ситуацией: «Половина кровати, на которой спит моя девушка, сама настроилась на 110 градусов по Фаренгейту [43,3 °C] и не хочет остывать. Кошмар».

Одним словом, умные матрасы сошли с ума. А их владельцы близки к этому, так как чувствуют себя «заложниками» своих взбесившихся матрасов.

Eight Sleep принесла извинения и предупредила пользователей, что некоторые отчёты о сне и утренние сводки могут обновляться с задержкой, некоторые устройства и функции управления недоступны, а работа многих функции ухудшена. Компания сообщила, что AWS всё ещё работает над полным восстановлением уровня обслуживания, от которого зависит работа Eight Sleep.

Производитель прокомментировал происходящее следующим образом: «Глобальный сбой в работе AWS, затронувший многие компании, сегодня приводит к периодическим сбоям в работе сервисов Eight Sleep. Это проблема нашего облачного провайдера (AWS), а не вашего Wi-Fi или вашего Pod».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Окей, Google, давай пообщаемся»: представлен ИИ-помощник Gemini for Home для умного дома
В умном доме «Сбера» поселился GigaChat — ИИ прокачал голосовое управления и не только
Хакеры впервые захватили умный дом с помощью ИИ Gemini и «Календаря Google»
Носовые волоски вдохновили инженеров на создание пылевого фильтра будущего со «слизистой» — внутри ПК станет чище
KFC вместе с Asus ROG выпустила уникальные кейкапы для геймерских клавиатур
Nintendo Switch 2 оказались под силу игры для Xbox Series S — но не просите её считать физику
Теги: умный дом, матрас, сон, мониторинг, температура, отказ
умный дом, матрас, сон, мониторинг, температура, отказ
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.