Cамое жуткое последствие падения серверов AWS — умные матрасы сошли с ума

Облачные технологии хороши, пока функционируют без сбоев. Большинство пользователей различных умных устройств даже не догадывается, что они полностью зависят от установленных в удалённом ЦОДе серверов. Крайне болезненным стал отказ серверов AWS для владельцев умных матрасов Eight Sleep. Выяснилось, что локальное управление во многих моделях было просто не предусмотрено. В результате Сеть завалена жалобами на неработающие функции умных матрасов.

Умные матрасы позволяют владельцу устанавливать автоматические режимы работы, отслеживать сон и управлять температурой, в том числе на разных половинах одного матраса. После отказа облачных серверов пользователи обнаружили, что:

Температура матраса не устанавливается в нужное значение.

Попытки запуска приложения для управления матрасом безуспешны.

Не работает мониторинг сна.

Реакция на кнопки на физической панели управления отсутствует или происходит со сбоями.

Отключились напоминания.

Функции из расписания не запускаются.

Предустановленный нагрев или охлаждение матраса невозможно отключить.

Например, один из пользователей рассказал, что предварительно настроил сценарий подогрева матраса на 9 градусов к комнатной температуре перед сном, а позже планировал его выключить. Но когда у AWS произошёл сбой, матрас завис в этом режиме, и пользователю пришлось спать ночью, постоянно потея, так как отменить подогрев было включить невозможно.

Другой пользователь столкнулся с не менее ужасающей ситуацией: «Половина кровати, на которой спит моя девушка, сама настроилась на 110 градусов по Фаренгейту [43,3 °C] и не хочет остывать. Кошмар».

Одним словом, умные матрасы сошли с ума. А их владельцы близки к этому, так как чувствуют себя «заложниками» своих взбесившихся матрасов.

Eight Sleep принесла извинения и предупредила пользователей, что некоторые отчёты о сне и утренние сводки могут обновляться с задержкой, некоторые устройства и функции управления недоступны, а работа многих функции ухудшена. Компания сообщила, что AWS всё ещё работает над полным восстановлением уровня обслуживания, от которого зависит работа Eight Sleep.

Производитель прокомментировал происходящее следующим образом: «Глобальный сбой в работе AWS, затронувший многие компании, сегодня приводит к периодическим сбоям в работе сервисов Eight Sleep. Это проблема нашего облачного провайдера (AWS), а не вашего Wi-Fi или вашего Pod».