Сбой в облаках AWS вывел из строя часть интернета — не работают Perplexity, Fortnite, Canva и другие

Облачный провайдер Amazon Web Services (AWS) в настоящее время испытывает серьезный сбой, который привел к отключению многих популярных онлайн-сервисов, включая Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite и другие. Страница проверки состояния AWS сообщает, что несколько служб «пострадали» и компания «исследует повышенную частоту ошибок и задержки для нескольких сервисов AWS в регионе US-EAST-1», хотя сбои также сказываются на работе интернет-сервисов не только в США, но и в других регионах по всему миру.

Источник изображения: AWS

Пользователи Reddit сообщают, что умный помощник Alexa перестал работать и не может отвечать на запросы или выполнять команды — даже такие функции, как заранее установленные будильники, не работают. Проблема AWS, по-видимому, также влияет на платформы, работающие в её облачной сети, включая Perplexity, Zoom, Airtable, Canva и приложение McDonalds. Также сообщается о проблемах в работе игровых серверов Roblox, Fortnite и Dead by Daylight, а некоторые пользователи также сообщают о проблемах со Steam и Epic Games. Причина сбоя не подтверждена, и неясно, когда будет восстановлено нормальное обслуживание.

«Perplexity сейчас не работает, — сказал генеральный директор Perplexity Аравинд Сринивас (Aravind Srinivas) на своей странице X. — Основная причина – проблема с AWS. Мы работаем над ее устранением».

Панель управления AWS впервые сообщила о проблемах, затронувших регион US-EAST-1, в 10:11 по московскому времени. «Мы активно занимаемся этим вопросом и работаем над устранением проблемы и выяснением ее первопричины. Мы предоставим обновленную информацию через 45 минут или раньше, если у нас появится дополнительная информация», — сообщила Amazon в обновлении, опубликованном в 10:51 утра.

Теги: aws, amazon, облачные сервисы, интернет, fortnite
