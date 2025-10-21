Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 11 после сбоя в среде восстановления

Компания Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 11, устраняющее критическую ошибку, из-за которой пользователи не могли использовать USB-мышь и USB-клавиатуру в среде восстановления Windows (WinRE). Проблема возникла после обновления от 14 октября и затронула версии Windows 11 24H2 и 25H2.

Неработоспособность среды восстановления, являющейся ключевым инструментом для решения серьёзных неполадок, вынудила компанию разработать и выпустить исправление в сжатые сроки — менее чем за неделю, сообщает The Verge. Выход внепланового патча под номером KB5070773 для актуальных версий Windows 11 24H2 и 25H2 состоялся вчера. Данное обновление восстановило полную функциональность USB-клавиатур и мышей в среде WinRE.

Отмечается, что для Microsoft выпуск экстренных (out-of-band, OOB) обновлений является нетипичной практикой и применяется лишь в случаях, когда необходимо немедленно устранить серьёзную уязвимость или ошибку. Однако это уже не первый подобный случай в текущем году: в июне компания также была вынуждена выпустить экстренный патч после того, как майское обновление безопасности привело к тому, что некоторые компьютеры переходили в среду восстановления и переставали запускаться.