OpenAI представила дебютный ИИ-браузер ChatGPT Atlas — альтернатива Google Chrome с «памятью» и агентами

OpenAI стала конкурентом Google на ещё одном направлении — компания официально представила ИИ‑браузер ChatGPT Atlas, который, по замыслу разработчиков, должен изменить привычный сценарий выхода в интернет. Анонс состоялся на онлайн-презентации 22 октября, где генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и разработчики рассказали о ключевых функциях новинки.

ChatGPT Atlas уже доступен для macOS, а релиз для Windows, iOS и Android ожидается в ближайшее время. По словам OpenAI, запуск происходит «глобально», то есть попробовать браузер сможет любой желающий вне зависимости от страны. Но скорее всего браузер всё же будет доступен в тех странах, где работает ChatGPT — то есть в России без ухищрений воспользоваться им вряд ли получится.

В отличие от традиционных браузеров, новый Atlas интегрирует в браузер не только чат-бота, но и полноценный ИИ-агент. Он запоминает действия пользователя, его интересы и истории посещений, становится более персонализированным и даже может брать на себя рутинные задачи: оформлять бронирования билетов или столиком, редактировать документы, делать заказы — прямо по заданию пользователя.

Одна из ключевых особенностей ChatGPT Atlas — разделённый экран: при переходе по ссылке из результатов поиска браузер по умолчанию показывает одновременно веб-страницу и чат с ChatGPT, который всегда под рукой. Это удобно для поиска, быстрых советов, генерации кратких пересказов страниц, проверки фактов или даже моментального редактирования текста по ходу работы — функция, которую в OpenAI назвали Cursor chat. При желании пользователь может отключить разделённый экран.

«Это действительно классный браузер — быстрый, плавный, удобный», — отметил Сэм Альтман, подчеркнув, что Atlas призван стать постоянным «компаньоном» пользователя при работе в Сети.

Рынок ИИ-браузеров сейчас бурно развивается: этим летом Perplexity уже запускала собственный Comet с движком ответов вместо обычной выдачи Google, а Google пообещала встроить ИИ-ассистента Gemini в Chrome с автоматизацией многих бытовых задач — от покупок до бронирований и планирования встреч.

OpenAI не скрывает, что рассчитывает конкурировать прежде всего с Google, а также с новыми AI‑ориентированными продуктами вроде Perplexity. В разработке Atlas участвуют ветераны индустрии: экс-создатели Chrome и Firefox, дизайнеры из Apple, эксперты по поиску и интерфейсам.