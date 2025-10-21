Сегодня 21 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI представила дебютный ИИ-браузер C...
реклама
Новости Software

OpenAI представила дебютный ИИ-браузер ChatGPT Atlas — альтернатива Google Chrome с «памятью» и агентами

OpenAI стала конкурентом Google на ещё одном направлении — компания официально представила ИИ‑браузер ChatGPT Atlas, который, по замыслу разработчиков, должен изменить привычный сценарий выхода в интернет. Анонс состоялся на онлайн-презентации 22 октября, где генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и разработчики рассказали о ключевых функциях новинки.

Источник изображений: OpenAI

Источник изображений: OpenAI

ChatGPT Atlas уже доступен для macOS, а релиз для Windows, iOS и Android ожидается в ближайшее время. По словам OpenAI, запуск происходит «глобально», то есть попробовать браузер сможет любой желающий вне зависимости от страны. Но скорее всего браузер всё же будет доступен в тех странах, где работает ChatGPT — то есть в России без ухищрений воспользоваться им вряд ли получится.

В отличие от традиционных браузеров, новый Atlas интегрирует в браузер не только чат-бота, но и полноценный ИИ-агент. Он запоминает действия пользователя, его интересы и истории посещений, становится более персонализированным и даже может брать на себя рутинные задачи: оформлять бронирования билетов или столиком, редактировать документы, делать заказы — прямо по заданию пользователя.

Одна из ключевых особенностей ChatGPT Atlas — разделённый экран: при переходе по ссылке из результатов поиска браузер по умолчанию показывает одновременно веб-страницу и чат с ChatGPT, который всегда под рукой. Это удобно для поиска, быстрых советов, генерации кратких пересказов страниц, проверки фактов или даже моментального редактирования текста по ходу работы — функция, которую в OpenAI назвали Cursor chat. При желании пользователь может отключить разделённый экран.

«Это действительно классный браузер — быстрый, плавный, удобный», — отметил Сэм Альтман, подчеркнув, что Atlas призван стать постоянным «компаньоном» пользователя при работе в Сети.

Рынок ИИ-браузеров сейчас бурно развивается: этим летом Perplexity уже запускала собственный Comet с движком ответов вместо обычной выдачи Google, а Google пообещала встроить ИИ-ассистента Gemini в Chrome с автоматизацией многих бытовых задач — от покупок до бронирований и планирования встреч.

OpenAI не скрывает, что рассчитывает конкурировать прежде всего с Google, а также с новыми AI‑ориентированными продуктами вроде Perplexity. В разработке Atlas участвуют ветераны индустрии: экс-создатели Chrome и Firefox, дизайнеры из Apple, эксперты по поиску и интерфейсам.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бывший сотрудник OpenAI рассказал, как и почему ChatGPT чуть не свёл человека с ума
Учёные раскритиковали OpenAI за ложный анонс математического прорыва
OpenAI не выпустит GPT-6 до конца 2025 года
В России — массовые сбои в FaceTime: пользователи Apple жалуются на обрывы звонков
Создатели War Thunder анонсировали замену Roblox — платформу для создания игр EdenSpark с открытым исходным кодом
Британскую телепрограмму о влиянии ИИ на рынок труда тайно провёл ИИ-ведущий
Теги: openai, chatgpt, браузер, ии
openai, chatgpt, браузер, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.