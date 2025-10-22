Apple вернулась в суд, чтобы оспорить решение по делу против Epic Games

Несколько дней назад Apple выдвинула обвинения в адрес Epic Games, заявив, что компания пытается подорвать модель App Store и извлечь выгоду от экосистемы Apple, не внося свой вклад. Теперь же производитель iPhone представил суду свои доводы по этому вопросу в новой апелляции.

Epic Games является разработчиком популярной игры Fortnite. Компания подала в суд на Apple в 2020 году после того, как Fortnite была удалена из App Store из-за интеграции сторонней платёжной системы, которая позволяла пользователям проводить внутриигровые транзакции, не оплачивая стандартную комиссию Apple.

После нескольких судебных заседаний судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) в апреле этого года постановила, что Apple проигнорировала её первоначальное решение по этому делу, которое было вынесено в 2021 году, что расценивается как неуважение к суду. Она обязала компанию разрешить разработчикам использовать в своих продуктах сторонние платёжные системы без оплаты комиссии в 27 %.

В свою очередь Apple во второй раз обратилась в Апелляционный суд девятого округа, заявив, что судья превысила свои полномочия, сделав более обширным постановление 2021 года при вынесении апрельского предписания. В новой апелляции Apple просит суд либо отменить апрельское постановление Роджерс и передать дело другому судье, либо полностью отменить предписание 2021 года.

«Судебное предписание нарушает устоявшиеся правила защиты от неуважения к суду, а его новые радикальные ограничения в отношении Apple нарушают несколько независимых норм, включая саму Конституцию <…> Суд должен отменить постановление окружного суда о неуважении к суду и отказ от удовлетворения ходатайства Apple по статье 60(b)(5). В качестве альтернативы суд должен отменить новый судебный запрет и передать это дело другому окружному судье для дальнейшего разбирательства, которое потребуется в соответствии с решением суда», — говорится в апелляции Apple.

Таким образом, Apple предприняла новую попытку добиться более благоприятного для себя исхода в рамках разбирательства с Epic Games. Предыдущая попытка была предпринята в 2024 году и не увенчалась успехом. Тогда суд оставил в силе решение судьи Роджерс, принятое в 2021 году. Пока неясно, как будет проходить разбирательство в дальнейшем, но, вероятно, в скором времени обе стороны выскажут свои позиции по данному вопросу.