Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Apple вернулась в суд, чтобы оспорить ре...
реклама
Новости Software

Apple вернулась в суд, чтобы оспорить решение по делу против Epic Games

Несколько дней назад Apple выдвинула обвинения в адрес Epic Games, заявив, что компания пытается подорвать модель App Store и извлечь выгоду от экосистемы Apple, не внося свой вклад. Теперь же производитель iPhone представил суду свои доводы по этому вопросу в новой апелляции.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Epic Games является разработчиком популярной игры Fortnite. Компания подала в суд на Apple в 2020 году после того, как Fortnite была удалена из App Store из-за интеграции сторонней платёжной системы, которая позволяла пользователям проводить внутриигровые транзакции, не оплачивая стандартную комиссию Apple.

После нескольких судебных заседаний судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) в апреле этого года постановила, что Apple проигнорировала её первоначальное решение по этому делу, которое было вынесено в 2021 году, что расценивается как неуважение к суду. Она обязала компанию разрешить разработчикам использовать в своих продуктах сторонние платёжные системы без оплаты комиссии в 27 %.

В свою очередь Apple во второй раз обратилась в Апелляционный суд девятого округа, заявив, что судья превысила свои полномочия, сделав более обширным постановление 2021 года при вынесении апрельского предписания. В новой апелляции Apple просит суд либо отменить апрельское постановление Роджерс и передать дело другому судье, либо полностью отменить предписание 2021 года.

«Судебное предписание нарушает устоявшиеся правила защиты от неуважения к суду, а его новые радикальные ограничения в отношении Apple нарушают несколько независимых норм, включая саму Конституцию <…> Суд должен отменить постановление окружного суда о неуважении к суду и отказ от удовлетворения ходатайства Apple по статье 60(b)(5). В качестве альтернативы суд должен отменить новый судебный запрет и передать это дело другому окружному судье для дальнейшего разбирательства, которое потребуется в соответствии с решением суда», — говорится в апелляции Apple.

Таким образом, Apple предприняла новую попытку добиться более благоприятного для себя исхода в рамках разбирательства с Epic Games. Предыдущая попытка была предпринята в 2024 году и не увенчалась успехом. Тогда суд оставил в силе решение судьи Роджерс, принятое в 2021 году. Пока неясно, как будет проходить разбирательство в дальнейшем, но, вероятно, в скором времени обе стороны выскажут свои позиции по данному вопросу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Верховный суд поставил точку в деле московского изобретателя против Apple
DJI не согласна с Пентагоном: компания обжаловала решение суда о военных связях с Китаем
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT
На юге России снова произошёл массовый сбой в работе Telegram
Samsung внезапно приостановила обновление некоторых смартфонов Galaxy до One UI 8
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 11 после сбоя в среде восстановления
Теги: apple, epic games, судебное разбирательство
apple, epic games, судебное разбирательство
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.