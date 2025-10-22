Сегодня 22 октября 2025
Новости Hardware

Xbox нового поколения может стать гибридом консоли и ПК — дорогим, но с расширенными возможностями и Windows

Ранее стало известно, что консоль Xbox следующего поколения не будет привязана к одному магазину цифрового контента, её аппаратной основой станет процессор AMD и она будет совместима с существующей библиотекой игр Xbox. Теперь же Microsoft, похоже, намекнула, что следующим продуктом Xbox может стать гибрид игровой консоли и компьютера с соответствующими возможностями и ценой.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

На этой неделе глава Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) дала интервью Mashable, в котором рассказала о первых портативных консолях Microsoft, созданных совместно с Asus. На вопрос относительно слухов о том, что будущая Xbox будет больше похожа на ПК, она дала расплывчатый ответ, позволяющий предположить, что это действительно так. «Могу сказать, что вы правы. Консоль следующего поколения будет высококлассной и продуманной до мелочей. Вы начинаете понимать, о чём мы думали при разработке этого устройства, но я не хочу раскрывать все карты», — сказала Бонд.

СМИ давно пишут, что будущая консоль Xbox будет больше походить на ПК, и что портативные устройства Xbox Ally подтверждают эту догадку. Комментарии Бонд по этому вопросу не слишком информативны, но они соответствуют её предыдущим заявлениям о намерении сделать экосистему Xbox непривязанной к какому-то одному магазину или устройству. «Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с командой Windows, чтобы гарантировать, что Windows станет платформой номер один для игр», — сказала Бонд во время анонса долгосрочного партнёрства с AMD в июне.

Велика вероятность, что следующая консоль Xbox будет работать под управлением Windows. Она также может стать частью линейки устройств стороннего производителя, но при этом всё равно будет считаться продуктом Xbox. Портативные устройства Xbox Ally проверяют готовность рынка к дорогим консолям следующего поколения и, вероятно, к появлению устройств Xbox на базе Windows. Возможно, именно это имеет в виду Бонд, когда говорит, что следующее поколение консолей Xbox обеспечит «самый значительный технологический скачок, который вы когда-либо видели в рамках одного поколения аппаратного обеспечения».

Источник:

xbox, microsoft, windows
