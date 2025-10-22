Относительно доступная гарнитура Samsung Galaxy XR получила дорогущие контроллеры и чехол

Samsung официально анонсировала серийную версию гарнитуры смешанной реальности Galaxy XR — на стадии прототипа устройство было известно как Project Moohan. Гарнитура стоит значительно дешевле, чем Apple Vision Pro, но на аксессуары к ней корейский производитель установил удивительно высокие ценники.

В дополнение к самой Galaxy XR компания предложила контроллеры и футляр. Контроллеры очень напоминают джойстики для Meta✴ Quest 3 — они хорошо подойдут для управления интерфейсом устройства и для игр. А в футляре удобно переносить гарнитуру, контроллеры и внешний аккумулятор. Эти аксессуары продаются отдельно от Galaxy XR: за контроллеры придётся отдать $250 — по такой же цене Apple намеревается продавать геймпады Sony PSVR2 для Vision Pro, хотя пара Meta✴ Quest Touch обойдётся примерно в $150.

Градус недоумения повышает ценник на футляр, который также обойдётся в $250. То есть вместе с парой контроллеров придётся отдать уже $500, и полный комплект Samsung Galaxy XR в этом случае подорожает до $2300 — что довольно близко к тем $3000, которые Apple просит за свою Vision Pro. К счастью, гарнитура от Samsung прекрасно работает с игровыми и VR-контроллерами сторонних производителей, так что при их наличии можно заметно сэкономить — а саму Galaxy XR носить в обычной сумке или рюкзаке.