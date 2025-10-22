Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Относительно доступная гарнитура Samsung...
реклама
Новости Hardware

Относительно доступная гарнитура Samsung Galaxy XR получила дорогущие контроллеры и чехол

Samsung официально анонсировала серийную версию гарнитуры смешанной реальности Galaxy XR — на стадии прототипа устройство было известно как Project Moohan. Гарнитура стоит значительно дешевле, чем Apple Vision Pro, но на аксессуары к ней корейский производитель установил удивительно высокие ценники.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

В дополнение к самой Galaxy XR компания предложила контроллеры и футляр. Контроллеры очень напоминают джойстики для Meta Quest 3 — они хорошо подойдут для управления интерфейсом устройства и для игр. А в футляре удобно переносить гарнитуру, контроллеры и внешний аккумулятор. Эти аксессуары продаются отдельно от Galaxy XR: за контроллеры придётся отдать $250 — по такой же цене Apple намеревается продавать геймпады Sony PSVR2 для Vision Pro, хотя пара Meta Quest Touch обойдётся примерно в $150.

Градус недоумения повышает ценник на футляр, который также обойдётся в $250. То есть вместе с парой контроллеров придётся отдать уже $500, и полный комплект Samsung Galaxy XR в этом случае подорожает до $2300 — что довольно близко к тем $3000, которые Apple просит за свою Vision Pro. К счастью, гарнитура от Samsung прекрасно работает с игровыми и VR-контроллерами сторонних производителей, так что при их наличии можно заметно сэкономить — а саму Galaxy XR носить в обычной сумке или рюкзаке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung выпустит смарт-очки на Android XR совместно с модными брендами классических очков
Samsung внезапно приостановила обновление некоторых смартфонов Galaxy до One UI 8
Galaxy S26 может оказаться быстрее iPhone 17 Pro и любого Android-флагмана на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Apple перенесла сборку Vision Pro из Китая во Вьетнам — и не только её
Вышли обзоры AR-гарнитуры Apple Vision Pro на M5 — приятные, но не кардинальные изменения
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch
Теги: samsung, контроллер, футляры
samsung, контроллер, футляры
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.