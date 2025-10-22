Японское античудо: как умирала полупроводниковая промышленность Страны восходящего солнца и что будет дальше

Когда-то Япония доминировала на мировом рынке полупроводников. Но изменения в политике, жёсткая корпоративная культура и волна глобальной конкуренции вылились в 30 лет непрерывной стагнации отрасли в этой стране. Взойдёт ли снова солнце над Японией?

Сегодня ситуация на рынке чипов складывается так, что тот, кто контролирует полупроводники, контролирует будущее. По прогнозу Gartner, в 2025 году мировой рынок полупроводников достигнет рекордной отметки в $733 млрд. Чипы будут лежать в основе множества передовых технологий, включая искусственный интеллект, электромобили, освоение космоса и квантовые вычисления. Полупроводники — это уже не просто компоненты, они стали «стратегическими материалами», которые формируют основу национальной безопасности, промышленной инфраструктуры и технологического превосходства.

Когда-то Япония была в авангарде мирового рынка чипов. С конца 1980-х до начала 1990-х годов на долю японской полупроводниковой промышленности приходилось более половины мирового рынка, что положило начало настоящему золотому веку в индустрии этой страны. В 1986 году японские компании занимали первые три места в рейтинге производителей полупроводников по мнению Gartner: NEC была на первом месте, Hitachi — на втором, Toshiba — на третьем, а в первую десятку входили шесть японских компаний. В 2024 году, по прогнозу Gartner, уже ни одна японская компания не вошла в десятку лидеров. Слава быстро померкла.

Своё мнение о причинах кончины японского полупроводникового чуда высказал глава консалтинговой компании MM Research Institute Сэкигути Ваити (Sekiguchi Waichi).

В 70-е и 80-е годы прошлого столетия японские компании смогли вырваться вперёд благодаря чётко выстроенной вертикальной структуре ведения бизнеса — от разработки до выпуска готовой продукции. Узкая специализация также упрощала прогнозирование спроса, что было важно в условиях свободного рынка. Жёстко ориентированные группы разработчиков сосредотачивались на одной проблеме и не распылялись на множество продуктов. Железная дисциплина и самоотверженная работа, часто сверхурочная, помогли японским компаниям преодолеть лидерство США в разработке специализированных полупроводников для бытовой и компьютерной техники. Тем самым лидерами в стране стали «электротехнические» компании, такие как NEC и Toshiba.

Ещё одним фактором успеха стало то, что объём инвестиций в производство полупроводников в Японии в то время был небольшим, что позволяло принимать гибкие и оперативные инвестиционные решения на низших звеньях руководства. Другим преимуществом Японии стало то, что в стране начали выпускать также спектр полупроводниковых материалов и производственное оборудование. Это подвело к простому проектированию всей цепочки — от разработки до конечного продукта. На международном рынке Япония стала самодостаточной в производстве чипов.

Укрепление производства полупроводников в Японии, стимулирование внутреннего рынка, льготы производителям и другие меры привели к быстрому росту позиций японских производителей на мировом рынке, что крайне негативно восприняли в США. Соединённые Штаты были мировыми лидерами на рынке производства полупроводников, и Япония буквально начала лишать их прибыли в этой сфере.

В таких условиях в рамках первого этапа японо-американского соглашения о полупроводниках, заключённого в 1986 году, было подписано «дополнительное письмо» (секретный документ), в котором японское правительство обещало увеличить долю полупроводников иностранного производства на внутреннем рынке до 20 %. По сути, это было вмешательством в работу рынка, которое оказало серьёзное влияние на структуру японской промышленности. Более того, второй этап соглашения чётко обозначил целевую долю рынка для иностранных производителей, усилив давление в пользу структурных преобразований в полупроводниковой промышленности Японии. Это постепенно ослабило конкурентоспособность японских компаний и привело к ухудшению их позиций на мировом рынке.

Вертикальная ориентация производства в Японии привела к тому, что отдельные виды продукции начали доминировать и терять норму прибыли. В частности, в конце 80-х на долю японских полупроводников в мире приходилось более 50 % продукции, но в большинстве это была компьютерная память. Переход на выпуск логики и заказных БИС был крайне медленным. Также ориентация на выпуск DRAM требовала увеличения ёмкости чипов, что тянуло огромные средства на разработку новых продуктов. Тем самым к принятию решений по инвестициям младшие звенья руководства уже не допускались. Речь шла о суммах, судьбу которых могли определить только главы компаний, которые редко обладали необходимыми для принятия решений знаниями.

Сильные стороны электротехнических компаний общего профиля стали помехой. Тем временем за рубежом произошёл сдвиг в сторону горизонтального разделения труда, при котором проектирование и производство были разделены (яркий пример — деятельность TSMC), что привело к появлению гигантских полупроводниковых заводов (компаний по контрактному производству). Сохранение в Японии вертикальной интеграции означало, что по мере увеличения объёмов инвестиций стало невозможно делать это точечно и грамотно, что значительно снизило конкурентоспособность страны.

Первой выделить производство чипов в отдельный бизнес решилась компания Mitsubishi Electric, что вызвало волну критики в консервативной среде японских производителей. Но в длительной перспективе это принесло выгоду. Позже этому примеру в той или иной степени последовали остальные компании, хотя успех оказался временным и местами сомнительным.

Ещё одним ключевым фактором упадка японских производителей стало появление новых игроков, таких как южнокорейская компания Samsung Electronics. Так, в начале 2000-х годов компанию Samsung часто называли «второй Sony». Кроме того, та же Samsung управлялась владельцами, поэтому они могли быстро принимать решения. Также это помогало быстро осуществлять крупномасштабные инвестиции. Японская модель вертикальной интеграции была эффективной на начальном этапе развития полупроводниковой промышленности, но по мере расширения масштабов она теряла гибкость и не могла быстро реагировать на изменения, что стало проблемой.

В то же время важным фактором проблем японских производителей стал крах «пузыря» японской экономики после 1990-х годов, из-за чего японские производители перестали инвестировать. Кроме того, реструктуризация и пенсионная реформа в японских компаниях вынудили многих инженеров уйти на пенсию, что привело к тому, что корейские компании стали нанимать их, не жалея средств на заработные платы. В результате произошёл отток японских технических специалистов. Это отчасти привело к снижению конкурентоспособности японских производителей и повышению конкурентоспособности корейских.

Ещё одним ударом стало так называемое Плаза-соглашение (Plaza Accord) 1985 года. Этот подписанный странами G5 договор был направлен на уменьшение растущего торгового дефицита США (для постепенной и контролируемой девальвации доллара США относительно других валют), что привело к укреплению иены. В 1986 году, напомним, США заставили Японию частично покинуть мировой рынок и уступить долю внутреннего рынка. Последовавшие за этим экономические потрясения в Японии ударили также по производителям полупроводников. Прежняя политика «агрессивных инвестиций» стала невозможной. Прогресс замер.

Власти начали попытки по-своему регулировать отрасль, подталкивая к дроблению компаний, к слияниям и созданию причудливых союзов, таких как Fujitsu + Hitachi, NEC + Toshiba, Mitsubishi Electric + Oki Electric и других. Создание Elpida Memory также из их числа. Это оказалось удобно американцам, которые в лице Micron, игнорируя международный аукцион, поглотили активы Elpida. Аналогичный провал произошёл в сфере производства ЖК-дисплеев. Когда материнские компании слишком заботятся о своём имидже, гибкая реорганизация становится невозможной.

Во время всех этих потрясений сумели выжить производители полупроводниковых материалов и промышленного оборудования. Произошло это благодаря доступу к иностранным рынкам. Положение их далеко не радужное, но это оставляет возможность возродить в стране полупроводниковое производство. В Японии создали очередное экспериментальное предприятие — компанию Rapidus. Цепочки поставок сегодня стали довольно причудливыми, и Rapidus может выжить в новых условиях. В частности, как нам представляется (этот момент не нашёл отражения в оригинальной статье), японский производитель полупроводников может стать важным поставщиком чипов в случае горячей фазы конфликта западных партнёров с Китаем за Тайвань. Это гарантированно приведёт к блокаде тайваньских и китайских производителей, что откроет рынок для Японии, но это будет совсем другая история.