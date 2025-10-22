Живые и цифровые люди в будущем будут работать бок о бок, убеждён Дженсен Хуанг

Как основатель одной из компаний, находящихся в эпицентре бума искусственного интеллекта, глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) постоянно делится своими соображениями по поводу будущего отрасли. Недавно он заявил, что живые люди смогут работать бок о бок с «цифровыми людьми», как он называет отвечающих за взаимодействие с искусственным интеллектом агентов.

Эти заявления генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, как отмечает ITPro, сделал на конференции Future of Global Markets, которая проводилась по инициативе Citadel Securities. Рынок труда в будущем существенно изменится, по словам основателя Nvidia, и новейший прогресс в создании агентского ИИ указывает на это. По его словам, компании смогут под решение конкретных задач формировать своего рода штат виртуальных специалистов, которые будут использовать ресурсы систем искусственного интеллекта для выполнения рутинной работы. При этом сотрудники из плоти и крови никуда не денутся и не отойдут на второй план.

«Я не удивлюсь, если вы лицензируете и наймёте некоторое количество ИИ-агентов, в зависимости от качества и глубины экспертизы. Таким образом, в будущем рабочая сила предприятия будет являться комбинацией людей и цифровых людей», — заявил Дженсен Хуанг. Эти ИИ-агенты будут предоставляться ведущими разработчиками систем искусственного интеллекта. Глава компании перечислил провайдеров подобной «виртуальной рабочей силы»: Replit, Cursor и Lovable уже предлагают услуги ИИ-агентов для разработки программного обеспечения.

Прочие руководители компаний отрасли тоже склоняются к идее, что людям придётся сосуществовать на рынке труда с ИИ, и полного замещения человека в большинстве профессий не произойдёт. Подобной точки зрения, например, придерживается и глава Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff). Непосредственно сотрудники компаний отрасли постепенно начинают смягчать свою позицию относительно перспектив сосуществования с ИИ-агентами. Опрос Workday показал, что 75 % сотрудников вполне комфортно относятся к идее работы вместе с ИИ-агентами, но лишь 30 % респондентов выразили готовность подчиняться им. Ещё 12 % участников опроса выразили категорическое неодобрение идеи подчинения ИИ-агентам с точки зрения психологического комфорта.

Как отмечает Хуанг, процесс поиска сотрудников в среде ИИ-агентов мало чем будет отличаться от обычного. Кадровые структуры компаний должны быть готовы к тому, что им придётся иметь дело с «цифровыми сотрудниками» в будущем, убеждён глава Nvidia. В самой этой компании подобное будущее наступит неизбежно, по мнению её основателя.

В определённых сферах деятельности применение ИИ-агентов имеет смысл и с точки зрения обеспечения конфиденциальности. Например, кибербезопасность является тем направлением деятельности Nvidia, где количество ИИ-агентов уже превышает штат живых сотрудников. Впрочем, и в сфере разработки чипов или ПО компания также активно применяет ИИ-помощников. «В данный момент в Nvidia 100 % наших разработчиков ПО, 100 % наших разработчиков чипов, каждый инженер в компании имеет помощника Cursor», — признался глава Nvidia, имея в виду провайдера ИИ-агентов.