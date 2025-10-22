Сегодня 22 октября 2025
Samsung договорилась встраивать ИИ от Perplexity в смарт-телевизоры для ответов на голосовые запросы

Samsung и Perplexity заключили соглашение, по которому на некоторых телевизорах корейского производителя начнёт работать служба искусственного интеллекта от Perplexity — пользователи смогут выбирать между ней, Microsoft Copilot и сервисом ИИ от Samsung. Возможности доступа к премиальным функциям Perplexity на телевизоре не предусмотрено — даже для тех, кто платит за подписку.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

Для Perplexity это первый партнёрский проект мирового масштаба в области телевизоров, хотя ранее компания заключила сделку с Telefonica, в рамках которой приложения разработчика появятся на приставках Movistar в Испании. «Хотим быть везде, где люди задают вопросы», — заявили в Perplexity. В Samsung добавили, что это только начало сотрудничества с новым американским партнёром.

После смартфонов и ПК умные телевизоры представляются логичным продолжением как область внедрения новых технологий — ранее стало известно, что в Google TV появится ИИ-помощник Gemini, и первым его добавил в свою продукцию китайский производитель TCL. На телефонах и компьютерах удобнее вести долгую переписку с ИИ, а уделом телевизоров останутся преимущественно быстрые запросы — например, что сейчас показывают, или что за актёр в кадре. Ещё одной особенностью смарт-телевизоров является акцент на голосовом вводе, ведь большинство из них не комплектуется клавиатурами.

Ранее Samsung приложила немалые усилия, чтобы превратить телевизоры в игровые центры и центры для изучения произведений искусства. Корейский производитель считает ИИ продолжением этой тенденции, но пока нет ясности, насколько востребованной окажется идея — многие из казавшихся перспективными идей так и не снискали популярности. Задача перед Samsung стоит непростая: раньше телевизор считался центром домашних развлечений, но теперь люди всё чаще смотрят контент на телефонах, планшетах и ПК.

Теги: samsung, perplexity, телевизор, ии
