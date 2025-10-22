Apple урезала производство iPhone Air из-за слабого спроса, но увеличит выпуск iPhone 17 и 17 Pro

Попытка Apple привлечь внимание к своим смартфонам за счёт выпуска сверхтонкого iPhone Air столкнулась не только с критикой обозревателей, но и довольно слабым спросом со стороны покупателей за пределами Китая, где он моментально был раскуплен. Компания в таких условиях решила сократить объёмы заказов на выпуск iPhone Air, но увеличить производственную программу базового iPhone 17 в сочетании с iPhone 17 Pro.

При этом, как подчёркивает Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомлённые о планах Apple источники, совокупный объём выпуска новых смартфонов на текущий год останется неизменным, в пределах от 85 до 95 млн для всех моделей семейства iPhone 17 вместе взятых. Фактически, объёмы выпуска iPhone Air будут снижены до уровней, характерных для снимаемых с производства моделей, как утверждают источники, хотя на некоторых региональных рынках типа того же Китая модель только что появилась. Напомним, задержка с началом продаж iPhone Air в КНР была вызвана отсутствием возможности запустить их сразу из-за особенностей использования eSIM в этой стране.

Даже первоначально iPhone Air должен был формировать от 10 до 15 % объёмов производства семейства в этом году, причём в стратегическом понимании основная задача этой модели заключалась в подготовке рынка к выходу первого складного смартфона Apple, который намечен на следующий год. Некоторые поставщики компонентов для iPhone Air теперь утверждают, что с ноября объёмы заказов со стороны Apple опустятся ниже 10 % от сентябрьского уровня.

Зато спрос на iPhone 17 и iPhone 17 Pro оказался выше ожиданий. Это заставило Apple увеличить количество заказов на выпуск базовой модели семейства примерно на 5 млн штук, а также добавить некоторое количество iPhone 17 Pro в производственную программу на текущий год. На примере американских фирменных магазинов Apple заметно, что сроки ожидания базового iPhone 17 составляют от двух до трёх недель, в случае с iPhone 17 Pro они короче в среднем на неделю, а вот iPhone Air имеется в наличии.

В целом, поставщики компонентов и подрядчики Apple по сборке iPhone довольны тем, что общий объём заказов не сократится, поскольку весной этого года торговые противоречия США и Китая многих участников рынка заставили понервничать. Многие крупные производители смартфонов при этом планируют выпустить в этом году меньше смартфонов, чем в прошлом, и Apple на этом фоне является приятным исключением.

Аналитики IDC и Counterpoint Research отметили, что объёмы поставок iPhone в третьем квартале выросли в годовом сравнении, хотя новое семейство смартфонов не успело оказать на статистику этого периода существенного влияния. Apple выступила лучше прочих ведущих производителей смартфонов, и в четвёртом квартале её преимущество может сохраниться. Представители Counterpoint Research уже отмечали, что за первые десять дней продаж в США и Китае семейство iPhone 17 оказалось на 14 % популярнее предшествующего, и основным локомотивом спроса стала именно базовая модель.