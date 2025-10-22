Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Apple урезала производство iPhone Air из...
реклама
Новости Hardware

Apple урезала производство iPhone Air из-за слабого спроса, но увеличит выпуск iPhone 17 и 17 Pro

Попытка Apple привлечь внимание к своим смартфонам за счёт выпуска сверхтонкого iPhone Air столкнулась не только с критикой обозревателей, но и довольно слабым спросом со стороны покупателей за пределами Китая, где он моментально был раскуплен. Компания в таких условиях решила сократить объёмы заказов на выпуск iPhone Air, но увеличить производственную программу базового iPhone 17 в сочетании с iPhone 17 Pro.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

При этом, как подчёркивает Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомлённые о планах Apple источники, совокупный объём выпуска новых смартфонов на текущий год останется неизменным, в пределах от 85 до 95 млн для всех моделей семейства iPhone 17 вместе взятых. Фактически, объёмы выпуска iPhone Air будут снижены до уровней, характерных для снимаемых с производства моделей, как утверждают источники, хотя на некоторых региональных рынках типа того же Китая модель только что появилась. Напомним, задержка с началом продаж iPhone Air в КНР была вызвана отсутствием возможности запустить их сразу из-за особенностей использования eSIM в этой стране.

Даже первоначально iPhone Air должен был формировать от 10 до 15 % объёмов производства семейства в этом году, причём в стратегическом понимании основная задача этой модели заключалась в подготовке рынка к выходу первого складного смартфона Apple, который намечен на следующий год. Некоторые поставщики компонентов для iPhone Air теперь утверждают, что с ноября объёмы заказов со стороны Apple опустятся ниже 10 % от сентябрьского уровня.

Зато спрос на iPhone 17 и iPhone 17 Pro оказался выше ожиданий. Это заставило Apple увеличить количество заказов на выпуск базовой модели семейства примерно на 5 млн штук, а также добавить некоторое количество iPhone 17 Pro в производственную программу на текущий год. На примере американских фирменных магазинов Apple заметно, что сроки ожидания базового iPhone 17 составляют от двух до трёх недель, в случае с iPhone 17 Pro они короче в среднем на неделю, а вот iPhone Air имеется в наличии.

В целом, поставщики компонентов и подрядчики Apple по сборке iPhone довольны тем, что общий объём заказов не сократится, поскольку весной этого года торговые противоречия США и Китая многих участников рынка заставили понервничать. Многие крупные производители смартфонов при этом планируют выпустить в этом году меньше смартфонов, чем в прошлом, и Apple на этом фоне является приятным исключением.

Аналитики IDC и Counterpoint Research отметили, что объёмы поставок iPhone в третьем квартале выросли в годовом сравнении, хотя новое семейство смартфонов не успело оказать на статистику этого периода существенного влияния. Apple выступила лучше прочих ведущих производителей смартфонов, и в четвёртом квартале её преимущество может сохраниться. Представители Counterpoint Research уже отмечали, что за первые десять дней продаж в США и Китае семейство iPhone 17 оказалось на 14 % популярнее предшествующего, и основным локомотивом спроса стала именно базовая модель.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17
Базовый iPhone наконец заинтересовал пользователей — iPhone 17 оказался на 31 % популярнее предшественника
После визита Тима Кука iPhone Air в Китае раскупили за минуты
Японское античудо: как умирала полупроводниковая промышленность Страны восходящего солнца и что будет дальше
Китайская логистика будущего: 10 000 робофургонов уже курсируют по улицам и даже метро Шэньчжэня
Захваченная Нидерландами Nexperia восстановит поставки полупроводников только через несколько месяцев
Теги: apple, apple iphone, iphone 17, iphone air, аналитика
apple, apple iphone, iphone 17, iphone air, аналитика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.