Google подключила ИИ к портированию ПО н...
Новости Software

Google подключила ИИ к портированию ПО на архитектуру Arm — 30 000 пакетов уже готово, осталось 70 000

Google перенесла около 30 000 используемых в работе пакетов ПО на архитектуру Arm и планирует перенести ещё 70 000, чтобы иметь возможность запускать их как на собственных чипах Axion, так и на процессорах с архитектурой x86. И в этом ей помогает искусственный интеллект.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Когда в Google только начинали процесс миграции ПО, в руководстве исходили из того, что больше всего времени займут «архитектурные различия, такие как дрейф чисел с плавающей запятой, параллелизм, встроенные функции и платформенно-зависимые операторы, а также производительность». Первым делом на новую архитектуру перевели базы данных F1, Spanner и Bigtable, используя традиционные методы, в том числе проводили еженедельные собрания и выделяли специалистов только на эти задачи. И уже на раннем этапе выяснилось, что большинство потенциальных проблем отсеяли современные компиляторы и вспомогательные средства, в том числе санитайзеры.

В итоге на практике инженерам пришлось основную часть времени заниматься следующими задачами:

  • исправлять созданные под архитектуру x86 средства тестирования ПО;
  • обновлять сложные системы сборки и выпуска ПО;
  • устранять проблемы с развёртыванием ПО в рабочих конфигурациях;
  • следить за работоспособностью критически важных систем.

При включении в план 30 000 приложений Google подключила существующие средства автоматизации и в итоге разработала новый инструмент с ИИ CogniPort — он подключается при возникновении ошибок сборки и тестирования, пытаясь самостоятельно решить проблему. Он успешно справляется в 30 % случаев, и лучше всего ему удавалось исправлять средства тестирования, адаптировать код к зависящим от архитектуры процессора условиям и корректировать представления данных.

Google осталось портировать ещё не менее 70 000 пакетов. На финальном этапе компания стремится, чтобы составляющий основу Kubernetes менеджер кластеров Borg начал распределять внутренние нагрузки таким образом, чтобы Arm-серверы использовались эффективно. По подсчётам самой Google, её машины на чипах Axion обеспечивают на 65 % лучшее соотношение цены и производительности в сравнении с машинами на x86; выигрыш по энергоэффективности составляет до 60 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, arm, ии
