Apple ещё раз придётся ответить за создание искусственных препятствий для сторонних приложений на iOS

Две европейские правозащитные организации подали на Apple жалобу в антимонопольные органы ЕС — её предметом стали условия использования App Store и устройств. Они, по мнению активистов, нарушают действующие в регионе нормы, направленные на ограничение доминирующего положения крупных технологических компаний.

Жалобу подали британская правозащитная организация Article 19 и немецкое «Общество за гражданские права» — их представители передали документ агентству Reuters ещё до публикации. В нём активисты апеллируют к европейскому «Закону о цифровых рынках» (DMA), который предусматривает меры в отношении крупных технологических компаний, направленные на сдерживание их доминирующего положения на рынке, создание стимулов для развития их более мелких конкурентов и возможности предоставить выбор потребителю.

Авторы документа указывают на то, какие правила Apple установила для App Store, iOS и iPadOS, — по их мнению, эти правила затрудняют взаимодействие субъектов малого бизнеса с устройствами Apple или создают для него препятствия. В частности, говорится об ограничениях на установку и работу сторонних магазинов приложений, а также самих приложений, установленных из источников, отличных от App Store — эти ограничения, указывают правозащитники, наносят вред корпоративным и частным пользователям, нарушая тем самым DMA.

Ещё один предмет недовольства правозащитников — требование Apple о перечислении ей резервного аккредитива (SBLC) в размере от €1 млн от разработчиков, которые хотят публиковать в App Store клиенты для сторонних магазинов приложений. Эта сумма, указывают они, непосильна для представителей малого и среднего бизнеса. Правозащитники призывают наложить на Apple штраф — наказание за нарушение DMA может обойтись в сумму до 10 % от годового дохода компании.

apple, европа, dma
