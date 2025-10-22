Сегодня 22 октября 2025
Взрывной трейлер раскрыл дату выхода олдскульного боевика Marvel Cosmic Invasion от авторов Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Олдскульный супергеройский боевик Marvel Cosmic Invasion от издательства Dotemu и разработчиков из канадской студии Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) получил точную дату выхода.

Источник изображений: Dotemu

Напомним, Marvel Cosmic Invasion была официально представлена прошедшей весной и готовилась к релизу в 2025 году. Хотя до дедлайна остаётся лишь немногим больше двух месяцев, от намеченных сроков авторы не отступаются.

Как стало известно, Marvel Cosmic Invasion поступит в продажу 1 декабря 2025 года одновременно для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, а также Nintendo Switch 2.

Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером, в котором, помимо версии Marvel Cosmic Invasion для Switch 2, подтвердили двух новых игровых персонажей — Феникс и Непобедимого Железного человека.

Пользователям Marvel Cosmic Invasion предстоит спасти галактику от беспрецедентной атаки со стороны суперзлодея Аннигилуса, который поставил под угрозу существование всего живого.

На стороне добра выступают Капитан Америка, Человек-паук, Росомаха, Шторм, Феникс, Веном, Чёрная Пантера, Непобедимый Железный человек, Женщина-Халк, Енот Ракета, Файла-Велл, Нова, Серебряный Сёрфер, Бета Рэй Билл и Космический Призрачный Гонщик.

Обещают захватывающее приключение от Нью-Йорка до самых тёмных уголков Негативной зоны, динамичные сражения с системой командного боя, потрясающую пиксельную графику и перевод на русский. В Steam доступна демоверсия.

Теги: marvel cosmic invasion, tribute games, dotemu, экшен
