Российский ответ «Готике» задерживается — Of Ash and Steel получила новую дату выхода

Издательство tinyBuild и разработчики из петербургской студии Fire & Frost объявили о вынужденном изменении даты выхода своей фэнтезийной ролевой игры с открытым миром Of Ash and Steel (в прошлом Grayshaft).

Напомним, за Grayshaft команда Fire & Frost взялась ещё летом 2021 года, а прошедшей осенью заручилась поддержкой tinyBuild и объявила о смене названия проекта. Релиз Of Ash and Steel был запланирован на 6 ноября.

Как стало известно, Of Ash and Steel поступит в продажу для Steam и GOG лишь 24 ноября. В ходе тестирования разработчики выявили проблемы, на решение которых нужно дополнительное время.

«Анонс даты выхода был одним из самых волнительных моментов разработки, потому как мы боялись, что такое может произойти в последний момент. И произошло! Надеемся, вы ещё не успели взять себе отпуск под релиз», — поделились авторы.

Выпущенная к старту октябрьского фестиваля «Играм быть» в Steam демоверсия Of Ash and Steel оказалась одной из самых популярных. Хотя акция уже закончилась, пробное издание останется доступно «ещё какое-то время».

Студия поблагодарила всех, кто сыграл в демо и поделился впечатлениями — разработчики получили сотни комментариев и предложений от геймеров со всего мира, о чём «ещё несколько лет назад не могли и мечтать».

Игрокам предстоит избавить остров Грейшафт от проклятия. Обещают смесь RPG золотой эпохи и современного дизайна, широкие возможности отыгрыша и боевую систему с элементами из Dark Souls, «Готики» и «Ведьмака 3».