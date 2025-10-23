Сегодня 23 октября 2025
Европейские гиганты Airbus, Leonardo и Thales объединят космические бизнесы, чтобы бросить вызов SpaceX
Новости Hardware

Европейские гиганты Airbus, Leonardo и Thales объединят космические бизнесы, чтобы бросить вызов SpaceX

Компании Airbus, Leonardo и Thales подписали соглашение о взаимопонимании по вопросу слияния своих космических подразделений. Этот вопрос обсуждался раньше, и стороны пришли к заключению, что только вместе они могут противостоять вызовам современности.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Ратификация соглашения должна быть одобрена европейским регулятором в рекордно короткие сроки — всего за год с небольшим. Для европейской бюрократии и это станет верхом оперативности. В обычном режиме на выдачу разрешения на слияние такого масштаба потребовалось бы не менее трёх лет. Но, похоже, медлить действительно было нельзя.

До недавнего времени европейские аэрокосмические компании жили в основном за счёт запуска и обслуживания телекоммуникационных спутников. Это, а также военные заказы, обеспечивали достаточное финансирование и определённую независимость. Новые системы связи, интернет и уход со сцены классического телевещания перераспределили денежные потоки, лишив европейский космос изрядной доли выручки, а прорывные инновации в методах запуска, в частности, переход на частично многоразовые ракеты, как это сделала компания SpaceX, подорвал экономику европейских ракет-носителей.

По сути, Европейский союз больше не может прокормить несколько дублирующих функции друг друга местных компаний. В то же время, объединение космических подразделений Airbus, Leonardo и Thales потенциально могут вызвать синергетический эффект, а не просто сложить три составляющих в одно целое. Иными словами, слияние может воспроизвести эффект умножения, а не сложения.

Предварительный анализ говорит, что создание нового подразделения обеспечит повышение эффективности и экономию средств, что через пять лет после начала работы объединённой компании обеспечит «многомиллиардный» операционный доход. В долгосрочной перспективе можно ожидать дальнейшей экономии и роста выручки.

Источник изображения: Arianespace

Новая компания объединит предприятия, занимающиеся производством спутников, космических систем, компонентов и услуг, в которой будет работать около 25 000 человек, а годовой оборот составит около 6,5 млрд евро. Обём заказов, по прогнозам, обеспечит работу на срок более трёх лет.

Доля собственности будет распределена между материнскими компаниями, при этом Airbus, Leonardo и Thales будут владеть соответственно 35 %, 32,5 % и 32,5 %. Об управлении новой структурой будет объявлено позднее. Регулирующим органам ещё предстоит одобрить сделку, и компании заявили, что ожидают, что новое подразделение начнёт функционировать к 2027 году.

В настоящий момент стартуют переговоры с профсоюзами о последствиях для каждой из компаний, при этом в ближайшем будущем не ожидается закрытия предприятий или сокращения рабочих мест, но это почти наверняка произойдёт в будущем и затронет тысячи рабочих мест. Поэтому самое интересное ещё впереди. У Европы очень ограниченный бюджет на космос и работа новой компании потребует жёсткой оптимизации.

европейцы, космос, запуск ракеты, слияние
