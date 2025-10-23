Сегодня 23 октября 2025
Массовые отключения мобильного интернета почти остановили рост мобильного трафика в России

С мая объём трафика в мобильных сетях вырос всего на 3,3 % в годовом выражении — годом ранее эта динамика составляла 12,2 %, пишет Forbes со ссылкой на статистику Минцифры. Сокращение темпов роста вызвано отключениями мобильного интернета, которые продолжаются по всей стране с мая, объясняют эксперты. Но доходы операторов от этого не снижаются.

Источник изображений: Jonas Leupe / unsplash.com

«Влияние на темпы роста трафика могут оказывать разные факторы, в том числе доступность общественных сетей Wi-Fi, переход бизнеса на использование услуг фиксированной связи, популярность голосового трафика», — рассказали в Минцифры. За весь 2024 год объём трафика в российских мобильных сетях вырос на 13,9 % по сравнению с предыдущим годом; объём трафика во всех сетях за тот же период показал рост на 24,4 % до 188 530 Пбайт.

В одном из операторов связи рост мобильного трафика с мая по сентябрь оценили в 1 %; агрегатор услуг «Экомобайл» оценил рост объёмов трафика за лето в 5,79 % — 60 % его абонентов приходятся на столичный регион, где отключения мобильного интернета происходят реже. Магистральный оператор GlobalNet отметил в пиринговой сети DATAIX отрицательную динамику. «В конце июня — начале июля наблюдались кратковременные просадки исходящего трафика до 15%, а с начала августа у этих операторов средний уровень входящего трафика был ниже примерно на 10% и сохранялся таким до конца сентября», — заявили в компании и добавили, что за аналогичный период 2024 года рост составлял 10 %.

Весной в России из-за угроз БПЛА начали отключать мобильный интернет — сначала в столицах, а затем и в регионах. Оценить масштабы таких отключений непросто — они бывают постоянными и кратковременными, могут происходить во всём регионе или только в его части. Из-за этих событий на 20 % вырос спрос на подключение фиксированного интернета. Власти также ограничили голосовую и видеосвязь в мессенджерах — в результате российские абоненты стали чаще звонить и обмениваться SMS-сообщениями. В сентябре ситуация стала несколько проще, когда заработали «белые списки» ресурсов, которые продолжают работать при отключённых мобильных сетях.

Операторы мобильной связи в этих условиях получили возможность сэкономить на расширении пропускной способности своих сетей при тех же доходах, указывают опрошенные Forbes эксперты. Сейчас большинство абонентов пользуется пакетными тарифами, и объёмы установленного трафика они превышают нечасто. От роста популярности звонков операторы не выигрывают — минуты также включаются в пакетные тарифы. «Естественный» уровень трафика из-за отключений и ограничения работы мессенджеров сократился на 3–5 %, а без этих мер рост мог бы составлять 10 %. Впрочем, объёмы трафика в мировых масштабах растут уже более скромными темпами, чем раньше, а для России обычные факторы роста уже неактуальны: перестало расширяться покрытие сетей, а связь стандарта 5G так и не заработала.

Источник:

Теги: россия, мобильная связь, трафик
