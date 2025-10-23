Сегодня 23 октября 2025
В новой пятилетке Китай решил усилить самодостаточность в технологической сфере

По итогам четырёхдневного заседания Центрального комитета Коммунистической партии Китая было принято решение в новой пятилетке «значительно повысить» способность Поднебесной к самодостаточности и укрепить её позиции в области науки и технологий, обратило внимание Bloomberg.

Источник изображения: Ricardo / unsplash.com

Источник изображения: Ricardo / unsplash.com

Особое место уделяется качественному развитию и роли технологий в формировании «производительных сил нового качества» — областей полупроводникового производства и искусственного интеллекта. Подчёркивается потребность сформировать современную промышленную систему и укрепить инновации по основным технологическим направлениям. Этих целей Китай намеревается достичь вопреки старению населения и западным санкциям на экспорт высокотехнологичной продукции. Власти обязуются стимулировать внутреннее потребление, расширить инвестиции и «решительно устранить факторы, препятствующие построению единого национального рынка».

Новый пятилетний план будет основан на стратегии, разработанной в 2020 году — сейчас она стала ещё более актуальной, потому что Вашингтон взял курс на «стратегический разрыв» с Китаем, его инициатива охватывает всё большее число направлений от фармацевтики до полупроводников, а под санкции попадает всё большее число китайских компаний. Пекину придётся скорректировать модель роста: США вводят пошлины, а другие торговые партнёры начинают противодействовать потоку китайского экспорта. По мере сокращения внутреннего потребления доля экспорта в росте экономики растёт.

Власти указывают на необходимость превратить Китай в державу производства, качества, авиации, транспорта и интернета, а также на потребность поддерживать долю производства в экономике на «разумном» уровне. Они будут поощрять качественный и эффективный рост в сфере услуг, а также построение модернизированной инфраструктуры. Гражданам будет необходимо увеличить расходы, чтобы избыточные производственные мощности страны смогли и дальше оправдывать себя, а затянувшаяся полоса дефляции прервалась. При этом говорится об «активизации усилий по обеспечению и улучшению условий жизни населения» и «совершенствовании системы социального обеспечения».

Для поддержки экономики властям придётся усилить макроэкономическую политику. В ближайшие годы ожидается замедление роста основных показателей, потому что Пекину придётся переключиться на новую, более стабильную модель развития. В период с 2026 по 2030 год власти предположительно рассчитывают на средний темп годового роста в диапазоне от 4,5 % до 4,8 %, указывают аналитики — для сравнения, в текущей пятилетке целевой показатель составляет 5,5 %. Расходы домохозяйств в минувшем году составили 40 % китайского ВВП — этот показатель практически не изменился с 2019 года, когда его положительную динамику остановила пандемия. При этом, указывают эксперты, у домохозяйств сформировались избыточные сбережения на общую сумму около 30 трлн юаней ($4,2 трлн).

Источник:

