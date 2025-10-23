«Скрепыш» реинкарнировал: Microsoft представила Mico — эмоционального ИИ-помощника для голосового Copilot

Спустя почти 30 лет после появления культового помощника-скрепки «Скрепыша» (Clippy) компания Microsoft снова экспериментирует с виртуальными ассистентами — на этот раз на базе искусственного интеллекта. Сегодня компания анонсировала Mico — виртуального персонажа для голосового режима Copilot. Это своего рода эволюционное развитие Clippy и не самой удачной Cortana.

Mico — это не просто очередная анимированная иконка. Персонаж умеет реагировать на эмоции собеседника в реальном времени, выражая радость, удивление или даже грусть прямо в процессе диалога. По словам вице-президента Microsoft по продуктам искусственного интеллекта Джейкоба Андреу (Jacob Andreou), Mico «буквально строит связь с пользователем» — благодаря практически мгновенным живым анимированным реакциям и узнаваемому облику.

«Вы можете видеть, как он реагирует, когда вы с ним разговариваете, и если вы говорите о чём-то грустном, вы увидите, как его мимика реагирует почти мгновенно, — объясняет Андреу. — Вся технология уходит на второй план, и вы просто начинаете разговаривать с этим милым шариком и строить с ним связь».

В голосовом режиме Copilot помощник Mico теперь будет включён по умолчанию, но его всегда можно отключить, если привычнее минималистичная анимация. Ассистент изначально станет доступен для пользователей в США, Великобритании и Канаде и сразу получит интеграцию с новой функцией памяти в Copilot: Mico может запоминать отдельные факты и детали о пользователе, чтобы персонализировать общение.

Кроме того, Microsoft внедрит в Mico специальный учебный режим Learn Live. Здесь Mico выступает в роли виртуального наставника, который не просто выдаёт готовые ответы, а помогает разбирать сложные темы по принципу «сократического метода»: задаёт наводящие вопросы, использует интерактивные доски и визуальные подсказки. Эта функция ориентирована на студентов, школьников и всех, кто изучает новые языки или готовится к экзаменам.

В Microsoft подчёркивают: запуск Mico — часть более широкой стратегии по формированию яркой индивидуальности Copilot. Вице-президент ИИ-подразделения Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) отмечал, что у Copilot в будущем появится постоянный «персонаж», «комната» и даже возможность «стареть» вместе с пользователем.

Компания не обошла вниманием и ностальгические моменты: в Mico встроены пасхалки и скрытые «шутки» — если, например, быстро «тыкать» в анимированного персонажа, пользователь может увидеть отсылку к Clippy.

Недавно Microsoft решила продвигать концепцию компьютеров, с которыми можно разговаривать. По мнению компании, будущее взаимодействия с компьютером лежит именно в естественном голосовом общении, где ИИ — не просто инструмент, а цифровой компаньон с индивидуальностью. Однако эксперты отмечают, что Microsoft по-прежнему предстоит убедить пользователей, что общение с ПК голосом — это не странно, а удобно. Mico должен сыграть ключевую роль в этой культурной трансформации.