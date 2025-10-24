Сегодня 24 октября 2025
Выяснилось, что стоит за повышением цен, закрытием студий и отменой игр Xbox

Давление со стороны Microsoft, направленное на достижение рекордной в игровой индустрии нормы прибыли, за последние два года привело к болезненным мерам в подразделении Xbox. Прежде перед игровым подразделением софтверного гиганта не ставились задачи по достижению настолько конкретных целевых показателей.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

По данным источника, финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) осенью 2023 года установила всеобъемлющие целевые показатели нормы прибыли на уровне 30 %. Это вынудило игровое подразделение повысить цены на свои продукты и сервисы, а также привело к отмене ряда проектов вроде Everwild, Perfect Dark и Project Blackbird, закрытию студий и увольнению тысяч сотрудников.

Приоритет теперь отдан дешёвым и гарантированно прибыльным играм, тогда как рискованные проекты откладываются. В рамках новой стратегии Xbox также стала выпускать собственные игры на PlayStation и Nintendo. Например, Indiana Jones and the Great Circle показала лучшие продажи именно на PS5.

Game Pass в этой логике только вредит прибыльности: выпуск новинок в подписке снижает розничные продажи. Но Microsoft пытается компенсировать это зачётом в показатели продаж количества часов, проведённых в игре игроками. ​​​​​​​Переориентация на прибыль затронула и аппаратное направление. Следующая консоль Xbox, по словам главы подразделения Сары Бонд, станет «премиальным, тщательно продуманным устройством», то есть ставка делается на дорогую нишевую модель.

Отмечается, что целевой показатель рентабельности в 30 % значительно выше среднего показателя в индустрии видеоигр, где обычно этот показатель находится в диапазоне от 17 % до 22 %. Для сравнения, попавшие в руки журналистов документы указывают на то, что до постановки руководством строгих целевых показателей рентабельность Xbox за первые девять месяцев 2022 финансового года составила 12 %.

Стремление сократить затраты является очевидным мотивом, оправдывающим массовые увольнения и повышение цен на товары и услуги. Однако именно стремление Microsoft к достижению амбициозной цели по увеличению прибыли объясняет, почему игровое подразделение компании было так сильно урезано. Во время встречи с инвесторами в июле этого года Эми Худ заявила, что операционная прибыль Xbox выросла на 34 % в последнем квартале благодаря «постоянному вниманию к возможностям получения более высокой маржи».

xbox, прибыль, финансовые результаты
