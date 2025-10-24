Выяснилось, что стоит за повышением цен, закрытием студий и отменой игр Xbox

Давление со стороны Microsoft, направленное на достижение рекордной в игровой индустрии нормы прибыли, за последние два года привело к болезненным мерам в подразделении Xbox. Прежде перед игровым подразделением софтверного гиганта не ставились задачи по достижению настолько конкретных целевых показателей.

По данным источника, финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) осенью 2023 года установила всеобъемлющие целевые показатели нормы прибыли на уровне 30 %. Это вынудило игровое подразделение повысить цены на свои продукты и сервисы, а также привело к отмене ряда проектов вроде Everwild, Perfect Dark и Project Blackbird, закрытию студий и увольнению тысяч сотрудников.

Приоритет теперь отдан дешёвым и гарантированно прибыльным играм, тогда как рискованные проекты откладываются. В рамках новой стратегии Xbox также стала выпускать собственные игры на PlayStation и Nintendo. Например, Indiana Jones and the Great Circle показала лучшие продажи именно на PS5.

Game Pass в этой логике только вредит прибыльности: выпуск новинок в подписке снижает розничные продажи. Но Microsoft пытается компенсировать это зачётом в показатели продаж количества часов, проведённых в игре игроками. ​​​​​​​Переориентация на прибыль затронула и аппаратное направление. Следующая консоль Xbox, по словам главы подразделения Сары Бонд, станет «премиальным, тщательно продуманным устройством», то есть ставка делается на дорогую нишевую модель.

Отмечается, что целевой показатель рентабельности в 30 % значительно выше среднего показателя в индустрии видеоигр, где обычно этот показатель находится в диапазоне от 17 % до 22 %. Для сравнения, попавшие в руки журналистов документы указывают на то, что до постановки руководством строгих целевых показателей рентабельность Xbox за первые девять месяцев 2022 финансового года составила 12 %.

Стремление сократить затраты является очевидным мотивом, оправдывающим массовые увольнения и повышение цен на товары и услуги. Однако именно стремление Microsoft к достижению амбициозной цели по увеличению прибыли объясняет, почему игровое подразделение компании было так сильно урезано. Во время встречи с инвесторами в июле этого года Эми Худ заявила, что операционная прибыль Xbox выросла на 34 % в последнем квартале благодаря «постоянному вниманию к возможностям получения более высокой маржи».