Президент Xbox назвала идею эксклюзивов «устаревшей» — все играют в Call of Duty, Minecraft, Fortnite и Roblox

Президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) в недавнем интервью изданию Mashable прокомментировала нынешнюю позицию американского платформодержателя в отношении эксклюзивных игр.

По словам Бонд, идея эксклюзива одного магазина или устройства в 2025 году кажется «устаревшей», так как люди уже «переросли» эту концепцию, и далеко за примерами ходить не надо.

«Крупнейшие в мире игры доступны везде. Посмотрите на Call of Duty, Minecraft, Fortnite, Roblox. Вот что мотивирует сообщество игроков. Вот где собираются люди», — заверила Бонд.

Руководитель подчеркнула, что люди хотят возможность играть со своими друзьями вне зависимости от устройства: «И мы делаем на это ставку с [Asus ROG Xbox Ally]. Он открывает новый способ игры, как и облако, ПК и консоли в гостиной».

Напомним, в прошлом консольный бизнес во многом строился на эксклюзивах, однако и Xbox, и PlayStation за последние годы начали выпускать блокбастеры собственного производства за пределами своих экосистем.

С начала 2025 года Forza Horizon 5 (Forza Horizon 6 тоже на подходе), Indiana Jones and the Great Circle, Gears of War: Reloaded, Microsoft Flight Simulator 2024, Age of Empires IV и Age of Mythology: Retold уже вышли или готовятся выйти на PS5.

Halo Studios (в прошлом 343 Industries) сейчас готовит к анонсу следующую игру в знаковой для Xbox серии Halo. По слухам, речь идёт о ремейке классической Halo: Combat Evolved, в том числе для консоли Sony.