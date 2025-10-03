Слухи: ремейк культовой Halo: Combat Evolved создаётся на гибридном движке при участии студии в ответе за The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Окружённую слухами обновлённую версию культового научно-фантастического шутера Halo: Combat Evolved от студии Bungie, выпущенного в 2001 году издательством Microsoft Game Studios, подтвердили ещё два источника.

Напомним, первым о планах Microsoft по выпуску ещё одного ремастера Halo: Combat Evolved (в том числе на PS5) прошлым летом рассказал старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren).

По данным блогера Rebs Gaming и информаторов портала XboxEra, ремейк Halo: CE создаётся Halo Studios (в прошлом 343 Industries) совместно с входящей в Virtuos нидерландской студией Abstraction.

Кроме того, по аналогии с The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (ещё одна разработка Virtuos) ремейк базируется на гибридном движке: Unreal Engine 5 и модифицированном Blam Engine от Halo: Reach.

В случае с The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered движок Unreal Engine 5 используется только для визуальной части, тогда как оригинальный Gamebryo отвечает за геймплей, физику, логику и прочие базовые элементы.

Halo Studios прошедшим летом подтвердила, что планирует приоткрыть завесу тайны на будущим Halo в рамках киберспортивного турнира Halo World Championship 2025 (24 октября). Вполне возможно, ремейк анонсируют именно там.

На ребрендинге прошлой осенью Halo Studios сообщила, что трудится над несколькими играми Halo. Команда стремится переосмыслить подход к разработке, в связи с чем переходит с внутреннего движка Slipspace на Unreal Engine 5.