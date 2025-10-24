Сегодня 24 октября 2025
Издатель PUBG, Inzoi и Subnautica 2 анонсировал «полную реорганизацию» вокруг ИИ

Генеральный директор южнокорейского издателя и разработчика Krafton Чанхан Ким (Changhan Kim) анонсировал «полную реорганизацию» компании вокруг искусственного интеллекта.

Источник изображения: Steam (BBAS)

В опубликованном на сайте Krafton корейском пресс-релизе сообщается, что издатель перестроит свои производственные процессы, кадровую систему и организационные операции с целью поставить ИИ во главу решения проблем.

В рамках инициативы Krafton потратит около $69,6 млн на создание кластера Nvidia B300 для ускорения внедрения агентного ИИ и будет тратить по $21 млн ежегодно на поддержку сотрудников, использующих ИИ-инструменты.

Источник изображения: Krafton

По словам Кима, цели новой стратегии Krafton включают «стимулирование изменений в отдельных лицах и организациях, повышение продуктивности в масштабах компании и ускорение корпоративного роста в средне- и долгосрочной перспективе».

«Krafton благодаря стратегии AI First расширит возможности роста для каждого сотрудника, укрепит ориентированные на игровой опыт творческие инициативы и возглавит инновации в области ИИ по игровой индустрии», — заявил Ким.

Источник изображения: Krafton

Стоит отметить, что в выпущенном Krafton симуляторе жизни Inzoi уже применяется генеративный ИИ: пользователи могут генерировать объекты для своих персонажей, а «умные» горожане динамически корректируют поведение.

Помимо Inzoi, Krafton известна по условно-бесплатной королевской битве PUBG: Battlegrounds, подводному симулятору выживания Subnautica 2 и спасению франшизы ритм-экшена Hi-Fi Rush и его разработчиков из Tango Gameworks.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: krafton, искусственный интеллект, ии
